中, “美·이란 휴전 환영…중동 평화·안정 실현해야”

마오닝 중국 외교부 대변인. 중국 외교부

마오 대변인은 “이란전쟁 발발 이후 중국은 공격과 전쟁 종식을 위해 적극적으로 힘써왔다”면서 “왕이 외교부장은 관련 국가의 외교부장과 총 26차례 통화했고 중국 정부의 중동 문제 특사가 이들 국가를 방문했다”고 소개했다.

이어 “중국과 파키스탄은 걸프 및 중동 지역의 평화와 안정을 회복하기 위해 다섯 가지 이니셔티브를 공동으로 제안했다”면서 “책임 있는 대국으로서 중국은 앞으로도 건설적인 역할을 해 걸프 및 중동 지역의 평화와 안정 회복에 기여할 것”이라고 밝혔다.