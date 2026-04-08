中, “美·이란 휴전 환영…중동 평화·안정 실현해야”
중국은 미국과 이란의 휴전 선언을 환영하면 중동 지역의 장기적인 평화·안정을 촉구했다. 이란 전쟁을 평화적으로 해결하기 위해 중국 정부가 기울인 노력도 강조했다.
마오닝 중국 외교부 대변인은 8일 정례 브리핑에서 관련 질문을 받고 “중국은 관련 당사자들이 휴전 합의에 도달했다고 발표한 것을 환영하며 파키스탄 등이 수행한 중재 노력을 지지한다”고 밝혔다.
이어 “중국은 일관되게 조속한 휴전과 전쟁 중단을 주장해 왔다”면서 “정치·외교적 경로를 통해 분쟁을 해결하고 궁극적으로 중동과 걸프 지역의 장기적인 평화와 안정을 실현해야 한다”고 덧붙였다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) AFP와 인터뷰에서 중국이 이란과의 협상에 관여했다고 밝힌 데 대한 질문에는 즉답을 피하고 평화를 위한 중재 노력을 강조했다.
마오 대변인은 “이란전쟁 발발 이후 중국은 공격과 전쟁 종식을 위해 적극적으로 힘써왔다”면서 “왕이 외교부장은 관련 국가의 외교부장과 총 26차례 통화했고 중국 정부의 중동 문제 특사가 이들 국가를 방문했다”고 소개했다.
이어 “중국과 파키스탄은 걸프 및 중동 지역의 평화와 안정을 회복하기 위해 다섯 가지 이니셔티브를 공동으로 제안했다”면서 “책임 있는 대국으로서 중국은 앞으로도 건설적인 역할을 해 걸프 및 중동 지역의 평화와 안정 회복에 기여할 것”이라고 밝혔다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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