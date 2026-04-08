대전 동물원 탈출 늑대… “닭 2마리 먹어 허기지진 않아”
대전 오월드에서 늑대가 동물원 밖으로 탈출해 수색 작업이 이뤄지고 있다. 2018년 퓨마가 탈출해 사살된 지 8년 만에 같은 사고가 반복됐다.
8일 대전시 등에 따르면 이날 오전 9시18분쯤 대전 중구 사정동 오월드에서 수컷 늑대 한 마리가 사파리 우리를 탈출했다. 늑대는 철조망 아래 흙을 파고 탈출한 것으로 확인됐다.
탈출한 늑대는 2024년생이며, 이름은 ‘늑구’다. 몸무게는 30㎏이다. 전날 밤 동물원에서 닭 2마리를 먹어 허기진 상태는 아닌 것으로 전해졌다.
오월드는 이날 오전 9시30분쯤 늑구가 사라진 것을 인지하고도 40여분을 지체하다 소방에 늑장 신고한 것으로 확인됐다. 대전소방본부에 접수된 오월드 측 최초 신고 시간은 오전 10시10분쯤이다.
대전소방본부 관계자는 “(오월드 측이) 오전 10시10분쯤 신고한 뒤에도 (소방) 출동이 필요하면 추후 다시 요청하겠다고 해서 대기하고 있었다”고 말했다.
결국 소방 당국은 최초 신고가 접수된 지 14분 만인 10시24분쯤 오월드의 출동 요청에 따라 차량 2대와 인력 10여명을 현장에 투입한 것으로 전해졌다.
늑구는 오후 1시23분쯤 오월드에서 2㎞가량 떨어진 산성초등학교 인근 도로에서 목격됐다. 관계 당국은 늑구가 오전 11시30분쯤 오월드 밖으로 나간 것으로 파악 중이다.
수색 당국은 산성초등학교 운동장에 본부를 꾸리고 경찰 110명과 소방대원 37명, 오월드 직원 100명을 투입해 보문산자락과 뿌리공원 일대를 수색하고 있다. 충남대전수렵인참여연대 대전지회 인력 4명과 수색견 2마리도 투입돼 늑구를 찾고 있다.
인근 주민들은 갑작스런 늑대 탈출 소식에 불안해하고 있다. 인근 아파트에 거주하는 장모(41)씨는 “퓨마 탈출 사건이 발생한지 10년도 안됐는데 늑대가 탈출해 황당하다”며 “오월드 측에서 관리를 더 강화해야 한다”고 토로했다.
대전오월드에서는 2018년 9월18일 2010년생 암컷 퓨마 ‘뽀롱이’가 탈출한 지 4시간30여분 만에 결국 사살됐다.
대전=김성준 전희진 기자 ksj@kmib.co.kr
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