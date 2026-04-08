장모 살해 캐리어 시신 유기 사위 조재복 신상공개
장모를 장시간 폭행해 살해한 뒤 시신을 캐리어에 담아 대구 신천변에 유기한 혐의(존속살해·시체유기·상해 등)로 구속된 조재복(26)의 신상정보가 8일 공개됐다.
대구 북부경찰서는 신상정보공개심의위원회를 개최한 결과 범행의 잔인성과 피해의 중대성이 인정되고 공익을 위해 필요하다고 판단돼 공개하기로 했다고 밝혔다.
조씨의 아내 최모(26)씨는 시체유기 혐의만 적용돼 공개 대상에서 제외됐다. 경찰은 부부를 9일 검찰에 구속 송치할 예정이다.
조씨는 지난달 18일 대구 중구 원룸에서 함께 살던 장모 A씨(사망 당시 54세)를 손과 발로 장시간 폭행해 숨지게 한 뒤 시신을 캐리어에 담아 북구 칠성동 신천변에 버린 혐의를 받고 있다.
경찰 조사 결과 A씨는 혼인 직후부터 사위에게 가정폭력을 당하는 딸 최씨를 보호하기 위해 좁은 신혼 원룸에서 함께 생활했고 지난 2월부터는 본인도 지속적으로 폭행을 당한 것으로 조사됐다.
조씨는 이번 사건 발생 전날인 지난달 17일에도 오후 10시쯤부터 A씨를 폭행하기 시작했으며 다음 날 오전 A씨가 숨지기 전까지 여러 차례에 나눠 폭행을 가한 것으로 파악됐다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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