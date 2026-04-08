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[속보] 이스라엘 “이란 공격은 중단…헤즈볼라와 전투는 계속”

입력:2026-04-08 16:51
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[속보] 이스라엘 “이란 공격은 중단…헤즈볼라와 전투는 계속”

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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