[속보] “갈리바프 이란 국회의장, 10일 파키스탄서 美와 협상 개시”
중동 전쟁이 사실상 휴전에 돌입한 가운데, 미국과 이란의 향후 협상에서 이란 측 협상단을 모하마드 바게르 갈리바프 의회(마즐리스) 의장이 이끌 것이라는 현지 보도가 나왔다.
이란 ISNA통신은 8일(현지시간) “오는 10일 파키스탄 이슬라마바드에서 열리는 미국과 협상장에 갈리바프 의장이 협상 대표를 맡는 것으로 알려졌다”고 전했다.
또 미국 측에선 JD 밴스 부통령이 갈리바프 의장의 상대가 될 것이라고 전망했다.
갈리바프 의장은 이란 이슬람혁명수비대 장성 출신으로 대미 강경파의 핵심 인물이다.
도널드 트럼프 미 대통령은 지난달 하순부터 ‘존경받는 인물’ ‘더 이성적인 인사’ 등으로 칭하면서 그를 협상 상대로 지목했고 이에 갈리바프 의장은 소셜미디어를 통해 미국을 겨냥해 더욱 강경한 자세를 보였다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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