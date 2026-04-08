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[속보] “갈리바프 이란 국회의장, 10일 파키스탄서 美와 협상 개시”

입력:2026-04-08 16:43
수정:2026-04-08 17:05
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모하마드 바게르 갈리바프 이란 마즐리스(의회) 의장이 지난해 6월 수도 테헤란에 있는 내무부에서 대통령 보궐선거 후보로 등록하며 미소를 짓고 있다. AP연합뉴스

중동 전쟁이 사실상 휴전에 돌입한 가운데, 미국과 이란의 향후 협상에서 이란 측 협상단을 모하마드 바게르 갈리바프 의회(마즐리스) 의장이 이끌 것이라는 현지 보도가 나왔다.

이란 ISNA통신은 8일(현지시간) “오는 10일 파키스탄 이슬라마바드에서 열리는 미국과 협상장에 갈리바프 의장이 협상 대표를 맡는 것으로 알려졌다”고 전했다.

또 미국 측에선 JD 밴스 부통령이 갈리바프 의장의 상대가 될 것이라고 전망했다.

갈리바프 의장은 이란 이슬람혁명수비대 장성 출신으로 대미 강경파의 핵심 인물이다.

도널드 트럼프 미 대통령은 지난달 하순부터 ‘존경받는 인물’ ‘더 이성적인 인사’ 등으로 칭하면서 그를 협상 상대로 지목했고 이에 갈리바프 의장은 소셜미디어를 통해 미국을 겨냥해 더욱 강경한 자세를 보였다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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