[속보] ‘장모 살해·캐리어 유기’ 사위 신상 공개…26세 조재복
장모를 장시간 폭행해 살해한 뒤 캐리어에 시신을 담아 하천에 버린 조재복(26)의 신상정보가 8일 공개됐다.
경찰은 이날 신상정보 공개 심의위원회를 열고 존속살해 및 사체유기 등의 혐의로 구속된 피의자 조재복의 이름과 나이, 얼굴 사진 등을 대구경찰청 홈페이지에 게시했다. 신상정보 공고 기간은 이날부터 다음 달 8일까지 30일간이다.
심의위는 신상 공개 결정 이유에 대해 “범행의 잔인성 및 피해 중대성 인정되고 범행의 증거가 충분하다”며 “범죄 예방 등 공공의 이익을 위해 필요하다고 판단된다”고 밝혔다. 조재복은 신상 공개 결정에 대해 이의가 없다는 입장을 밝혔으며, 피해자의 유족 또한 신상 공개에 동의한 것으로 전해졌다.
조재복은 지난달 18일 대구 중구에 위치한 한 오피스텔형 원룸에서 함께 살던 장모(54세)를 손과 발을 이용해 장시간 무자비하게 폭행해 숨지게 한 혐의를 받는다. 장모의 시신을 캐리어에 담아 북구 칠성동 신천변 잠수교 인근에 유기한 혐의도 받고 있다.
경찰은 사건 발생 약 2주 만인 지난달 31일, 신천변에서 시신이 담긴 캐리어가 발견했고 조재복과 그의 아내 최모(26)씨를 긴급 체포했다.
경찰은 오는 9일 조재복을 존속살해·시체유기·상해 등 혐의로, 부인 최씨를 시체 유기 혐의로 각각 검찰에 구속 송치할 예정이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사