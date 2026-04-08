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[속보] ‘장모 살해·캐리어 유기’ 사위 신상 공개…26세 조재복

입력:2026-04-08 16:40
수정:2026-04-08 16:52
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대구경찰청 캡처

장모를 장시간 폭행해 살해한 뒤 캐리어에 시신을 담아 하천에 버린 조재복(26)의 신상정보가 8일 공개됐다.

경찰은 이날 신상정보 공개 심의위원회를 열고 존속살해 및 사체유기 등의 혐의로 구속된 피의자 조재복의 이름과 나이, 얼굴 사진 등을 대구경찰청 홈페이지에 게시했다. 신상정보 공고 기간은 이날부터 다음 달 8일까지 30일간이다.

심의위는 신상 공개 결정 이유에 대해 “범행의 잔인성 및 피해 중대성 인정되고 범행의 증거가 충분하다”며 “범죄 예방 등 공공의 이익을 위해 필요하다고 판단된다”고 밝혔다. 조재복은 신상 공개 결정에 대해 이의가 없다는 입장을 밝혔으며, 피해자의 유족 또한 신상 공개에 동의한 것으로 전해졌다.

조재복(왼쪽 사진)과 그의 아내가 지난 2일 대구지법에 도착해 영장실질심사를 받으려 이동하고 있다. 연합뉴스

조재복은 지난달 18일 대구 중구에 위치한 한 오피스텔형 원룸에서 함께 살던 장모(54세)를 손과 발을 이용해 장시간 무자비하게 폭행해 숨지게 한 혐의를 받는다. 장모의 시신을 캐리어에 담아 북구 칠성동 신천변 잠수교 인근에 유기한 혐의도 받고 있다.

경찰은 사건 발생 약 2주 만인 지난달 31일, 신천변에서 시신이 담긴 캐리어가 발견했고 조재복과 그의 아내 최모(26)씨를 긴급 체포했다.

경찰은 오는 9일 조재복을 존속살해·시체유기·상해 등 혐의로, 부인 최씨를 시체 유기 혐의로 각각 검찰에 구속 송치할 예정이다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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