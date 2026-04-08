나이 잊은 형님들…류현진·최형우 활약에 쏟아지는 신기록
프로야구 KBO리그를 대표하는 베테랑 류현진(한화 이글스)과 최형우(삼성 라이온즈)가 나이를 잊은 활약과 함께 다양한 신기록을 쏟아내고 있다. 특별한 부상 없이 정규시즌을 완주한다면 풍성한 대기록으로 리그 역사에 새로운 페이지를 꾸밀 것으로 전망된다.
KBO리그에서 10번째 시즌을 맞이한 류현진은 2026시즌 출발이 좋다. 두 차례 선발 등판한 그는 8일 기준 평균자책점 2.45의 안정된 투구를 선보이며 한화 마운드의 중심을 잡고 있다. 탈삼진은 14개로 리그 2위에 올라 있다. 1987년생으로 불혹의 나이에 다가섰지만 특유의 제구력에 직구 체인지업 커터 커브 슬라이더 등 다양한 구종을 곁들인 노련한 투구로 타자들을 요리하고 있다.
류현진은 지난 7일 SSG 랜더스전에서 6이닝 10탈삼진 2실점의 완벽투를 선보이고 시즌 첫 승을 수확했다. 1회말 기예르모 에레디아를 삼진으로 돌려세운 그는 리그 최고령(39세 13일)·최소 경기(246경기) 1500탈삼진 기록을 세웠다. 한화는 시즌 초 외국인 투수들의 제구 난조와 부상으로 어려움을 겪고 있어 토종 에이스 류현진의 활약은 기록 이상의 의미를 갖는다.
미국 메이저리그(MLB)에서 11년을 보낸 류현진은 상대적으로 KBO리그 활동 기간이 짧은데도 대기록과 연결되고 있다. 그는 국내 무대에서 뛰는 동안 매 시즌 세 자릿수 탈삼진을 잡아냈다. 올 시즌 막바지까지 몸 상태를 잘 유지하면 역대 7번째 1600탈삼진 기록에 도달할 것으로 보인다.
리그 ‘맏형’인 1983년생 최형우는 올 시즌 개막전부터 역대 최고령 타자 출장·안타 신기록(42세 3개월 12일)을 세웠다. 지난달 31일 두산 베어스전에서는 최고령 홈런 기록(42세 3개월 15일)을 더하며 대기록 릴레이를 본격화했다.
최형우는 지난 7일 KIA 타이거즈와의 경기에서 2안타 1홈런 4타점의 맹타를 휘둘렀다. 팀이 1-3으로 뒤진 8회초 천금 같은 적시 2루타로 빅이닝의 포문을 열었다. 9회초에는 쐐기 스리런포까지 쏘아 올리며 10대 3 역전승을 주도했다.
21번째 시즌을 치르고 있는 최형우는 8일 경기 전까지 통산 2597안타를 기록 중이다. 역대 2호 2600안타 고지에도 바짝 다가섰다. 통산 안타 1위에 올라 있는 한화 손아섭(2618개)을 추월할 가능성도 높아졌다. 리그 사상 최초의 통산 550번째 2루타, 1800타점 등도 그가 올 시즌 달성할 수 있는 주요 대기록이다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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