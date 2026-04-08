“치매 환자 지역사회 돌봄 비율 1%만 올라도 연간 1400억원 비용 절감”
치매 진단 후 ‘5년 지역사회 유지율’ 개선 추세… 향후 치매 관리 성과 중요 지표될 수 있어
중앙치매센터-대한치매학회 공동 연구
치매 진단 후 5년간 환자가 장기 요양시설이나 노인 요양병원에 입소·입원하지 않고 지역 사회에서 비공식 돌봄을 받는 비율, 이른바 ‘5년 지역 사회 유지율’이 향후 우리나라 치매 관리 정책의 실제 성과를 보여주는 중요 지표가 될 수 있다는 지적이 나왔다.
국립중앙의료원 고임석 중앙치매센터장과 대한치매학회 정책 이사인 최호진 한양대구리병원 신경과 교수 공동 연구팀은 이 같은 연구 결과를 국제 학술지 ‘플로스원(PLOS One)’ 최신호에 발표했다.
연구팀은 5년 지역 사회 유지율이 단순한 유병률이나 발생률과 달리, 치매 환자와 가족이 실제로 지역 사회 안에서 얼마나 오래 생활을 지속할 수 있는지를 보여주는 현장 중심의 성과 지표가 될 수 있다고 밝혔다.
연구팀은 국민건강보험공단 데이터를 활용해 2003~ 2016년 새롭게 치매 진단을 받은 78만여명을 대상으로 장기적인 지역 사회 관리 양상과 하위 집단별 격차 변화를 평가했다.
그 결과, 국내 치매 환자의 5년 지역 사회 유지율은 개선 추세를 보였으며 특히 성별, 소득 수준, 거주 지역에 따른 격차는 시간이 지나면서 점차 줄어든 것으로 나타났다. 또한, 치매 전문 관련 과에서 진단받은 환자들이 다른 진료과에서 진단받은 환자보다 더 높은 지역 사회 유지율을 보였다. 반면 동반 질환 부담이 큰 환자군에서는 지역 사회 유지율이 여전히 낮았다.
연구팀은 “우리나라 치매 국가책임제와 국가 치매계획이 단순한 제도 도입을 넘어, 실제 지역 사회 기반 돌봄 유지라는 측면에서도 긍정적 변화를 이끌었을 가능성을 보여주고 5년 지역 사회 유지율이 국가 치매 정책의 실제 성과를 평가할 수 있는 의미 있는 지표가 될 수 있다”고 제안했다.
연구 책임자인 최호진 대한치매학회 정책 이사는 8일 “이번 연구는 실제로 환자와 가족이 지역 사회 안에서 삶을 얼마나 오래 유지할 수 있는지를 평가할 수 있는 지표를 제시했다는 점에서 의미가 크다”라고 말했다. 또 “현재 국내 치매 환자 수를 약 100만명으로 보고 지역 사회와 요양시설·요양병원 간 연간 관리 비용 격차를 약 1400만원으로 가정하면, 지역 사회 유지율 1% 차이도 결코 작은 수치가 아니다. 지역 사회 유지율을 1%만 높여도 약 1400억원의 치매 관리 비용을 절감할 수 있다”며 지역 사회 치매 관리의 중요성을 재차 강조했다.
고임석 중앙치매센터장은 “치매 정책의 핵심 목표는 치매 환자가 살던 지역 사회 안에서 가능한 오래 안전하고 존엄하게 생활할 수 있도록 지원하는 것”이라며 “앞으로 5년 지역 사회 유지율이 국가 치매 정책의 방향을 점검하고 지역·계층 간 격차를 줄이기 위한 데이터 기반 정책 설계에 중요한 근거가 될 수 있을 것”이라고 강조했다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
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