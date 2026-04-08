‘친미 과시’ 日, 호르무즈 통과시켜준 이란… 특별대우?

日선박, 호르무즈 통과… 개전 이래 첫 사례

대미 동맹 강화 일본에 이란 ‘예외적 통과’

“특별대우 아닌 계산… 안전판으로 일본 활용”

파병엔 신중, 중재 역할 시도… 줄타기 외교

53년 ‘닛쇼마루’로 이어진 신뢰, 외교자산으로

한 유조선이 2018년 12월 호르무즈 해협을 지나는 모습. 로이터연합뉴스

“일본 관련 선박의 호르무즈 해협 통과를 허용할 용의가 있다”며 “일본과 관련 협의를 시작했다”고

밝힌 바 있다.

“이란에 美동맹 중 일본 만한 나라 없어”



“이란 측의 냉철하고 현실적인 ‘손익계산’의 결과”이라고 해설했다.

국민일보DB

다카이치 사나에 총리가 아무리 미국에 보조를 맞추더라도 일본 헌법의 제약상 일본이 스스로 나서서 직접적 군사 공격의 선두에 설 일은 없다는 점을 이란은 냉정하게 간파하고 있다”고 설명했다.

일본과 관계를 끊는 것이 큰 손해라고 평가했을 수 있다.

오구라 소장은 “이란은 표면적인 정치적 대립을 넘어 일본이라는 나라를 전략적으로 확보해 두고 싶은 것”이라고 분석했다.

트럼프에 아부한다지만… 파병엔 신중



2026년 3월 다카이치 총리는 미국을 방문해 도널드 트럼프 대통령에게 매우 강한 친미 자세를 보였다”며 “보는 시각에 따라서는 미국에 지나치게 아부하는 듯 보일 정도의 행동이었다”고 평가했다.

미국과 격렬히 대립하고 있는 이란 입장에서 보면

일본의 이런 태도는 결코 달갑지 않을 것”이라며 “

그러나 상황은 의외의 방향으로 움직였다”고 설명했다.

도널트 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 19일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 정상회담 후 기념촬영을 하는 모습. 백악관 홈페이지

“일본법의 범위 내에서 할 수 있는 일과 할 수 없는 일을 상세히 설명했다”고 말했다.

군사 개입 부담을 낮추는 방향으로 대응하는 동시에 최근에는 분쟁 중재자로서의 모습을 보이며 존재감을 드러내기 위해 노력했다. 아사히신문이

공개한 여론 조사 결과에서

응답자 51%가 중동 전쟁에 대한 다카이치 총리의 사실상 침묵을 부정적으로 평가했다.

다카이치 총리는 지난 6일

참의원 예산위원회에 출석해 “이란과 여러 차례 협의를 해왔다”며 “

더 나아가 정상 간의 회담에 대해서도 현재 준비를 하고 있다”고 밝혔다. 그는

“평화를 되찾기 위해 일본으로서 할 수 있는 최선의 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.

73년 전 영국 봉쇄 뚫고 이란 간 닛쇼마루



자국 석유를 독점해 착취하고 있다며 석유 국유화를 선언했다. 영국은 해군을 파견해

페르시아만을 군함으로 봉쇄했다.

거대 석유 기업도 동조했다. 아무도 석유를 사가지 않자 이란 경제는 고립됐다.

일본 에너지기업 이데미쓰흥산 창업자 이데미쓰 사조의 일대기를 그린 소설 '해적이라고 불린 남자' 하권 표지. 표지에 실린 배가 '닛쇼마루'다. 아마존

일본 에너지기업 이데미쓰흥산이었다. 이 회사는

이란 아바단 항에 도착하자 이란 시민 수천명이 환호한 것으로 전해졌다.

전 세계가 등을 돌리다시피한 상황에서 일본이 위험을 무릅쓰고 나서준 사례였다.

그는 영국과 미국이 공동 판매회사를 만들어 이란 석유를 사려는 움직임이 나타나자 “미국과 영국이 사러 간다면 우리도 가도 되지 않겠는가”라고 판단했다고 한다.

일본이 친미적 태도를 취하면서도 이란의 적대 대상이 되지 않는 이유는

압도적인 역사적 기억이 자리하고 있기 때문”이라며 평가했다.