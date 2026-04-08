미·이란 휴전에 환율 33.6원 급락…1470.6원
미국과 이란이 2주간의 휴전에 합의하자 원·달러 환율이 30원 이상 급락하고 국내 증시는 크게 반등했다.
8일 서울 외환시장에서 달러화 대비 원화 환율은 전 거래일보다 33.6원 내린 1470.6원에 주간 거래(오후 3시30분 기준)를 마쳤다. 이는 종가 기준으로 지난 3월 11일(1466.5원) 이후 약 한 달 만에 가장 낮은 수치다. 이날 환율은 전장 대비 24.3원 하락한 1479.9원으로 개장한 뒤, 장중 낙폭을 지속적으로 키우며 마감 직전 한때 1470.5원까지 떨어지기도 했다.
이 같은 환율 급락은 개장 전 전해진 중동 지역의 지정학적 리스크 완화 소식이 결정적으로 작용했다. 미국과 이란이 2주간 휴전하고 글로벌 물류의 핵심인 호르무즈 해협을 개방하기로 사실상 합의하면서 시장의 불안 심리가 크게 누그러진 것으로 보인다.
이에 따라 글로벌 달러화 가치도 약세로 돌아섰다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전날보다 0.921 하락한 98.735를 기록 중이며, 이는 지난 3월 11일(장중 98.687) 이후 최저 수준이다.
중동발 악재가 걷히면서 국내 증시도 강하게 환호했다. 이날 유가증권시장에서 코스피 지수는 전 거래일 대비 377.56포인트(6.87%) 폭등한 5872.34로 장을 마감했다. 특히 외국인 투자자들이 무려 2조4722억원어치를 순매수하며 지수 상승을 이끌었다.
한편, 같은 시각 원·엔 재정환율은 100엔당 930.45원으로 전날 오후 3시30분 기준가(941.51원)보다 11.06원 하락했다. 엔·달러 환율은 전장 대비 1.531엔 내린 158.048엔을 기록했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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