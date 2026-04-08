속초 전복 어선 선장…수색 이틀 만에 숨진 채 발견
강원도 속초 앞바다에서 어선 전복 사고로 실종된 70대 선장이 수색 이틀 만에 숨진 채 발견됐다.
8일 속초해양경찰서에 따르면 이날 오후 2시14분쯤 속초시 대포항 동쪽 1㎞ 해상 수심 약 20ｍ 지점에서 민간 잠수사가 심정지 상태의 70대 A씨를 발견했다.
A씨는 전날 오전 4시30분쯤 대포항 동쪽 1.5㎞ 해상에서 발생한 3.55t 어선 전복 사고로 실종된 70대 선장으로 확인됐다.
사고가 난 어선은 다른 어선과의 충돌로 전복된 것으로 알려졌다.
사고 당시 해경은 선내에 있던 60대 선원 1명을 구조해 병원으로 이송했다. 하지만 A씨는 발견하지 못해 이틀째 수색작업을 벌였다.
해경은 사고 경위를 조사하고 있다.
속초=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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