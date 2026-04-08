경주시, XR 버스 운행 시작…연말까지 무료 운영
경북 경주시가 XR(확장현실) 기술을 활용한 체험형 관광 콘텐츠인 ‘골든 신라 경주 XR 버스’를 본격 운영한다.
시는 8일 하이코 주차장에서 XR 버스 출범식을 열고 운영에 들어갔다고 밝혔다. XR 버스는 이동수단에 확장현실 기술을 접목해 단순한 이동을 넘어 탑승 과정 자체를 관광 체험으로 확장한 융합형 콘텐츠다.
탑승객들은 버스 이동 중 실감형 콘텐츠를 통해 경주의 역사와 문화를 생생하게 체험할 수 있다.
이날 출범식에는 경주시와 유관기관 관계자 20여명이 참석해 운영 방향과 콘텐츠 활성화 방안을 논의했다.
시는 이번 사업이 역사문화자원에 첨단기술을 접목한 차별화된 관광 콘텐츠로서 경주 관광의 체험성과 흥미를 높일 것으로 기대하고 있다.
XR 버스는 이날부터 12월 15일까지 운영된다. 월요일과 화요일을 제외한 주 5일 하루 4회 운행하며, 회당 소요 시간은 약 1시간이다. 이용은 ‘경주로ON’ 앱을 통한 사전 예약 방식이며 탑승료는 무료다.
자세한 사항은 경주스마트미디어센터(054-701-2941)로 문의하면 된다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “골든 신라 경주 XR 버스가 경주 관광의 새로운 매력으로 자리매김하길 기대한다”며 “앞으로도 다양한 체험형 관광 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사