‘정치자금법 위반’ 박진호 국힘 김포갑 당협위원장 벌금 80만원

선고하고 100만원 추징을 명령했다.

박 위원장은 2023년 10월 김포에서 공식 선거운동 기간 이전에 비당원인이 참석한 전당대회를 열고 지지호소를 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

정치자금법 위반 혐의에 대해 “피고인이 100만원을 법에서 정하지 않은 방식으로 수수했다는 인식은 있었다”고 판단해 일부 유죄로 인정했다.