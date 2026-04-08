‘정치자금법 위반’ 박진호 국힘 김포갑 당협위원장 벌금 80만원
정치자금법 위반 혐의로 기소된 박진호(사진) 국민의힘 경기 김포갑 당협위원장이 벌금 80만원을 선고받았다.
인천지법 부천지원 형사1부(부장판사 나상훈)는 8일 공직선거법 위반, 정치자금법 위반, 무고 등 혐의로 기소된 박 위원장에게 벌금 80만원을 선고하고 100만원 추징을 명령했다.
박 위원장은 2023년 10월 김포에서 공식 선거운동 기간 이전에 비당원인이 참석한 전당대회를 열고 지지호소를 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
또 같은 해 10월과 12월 두 차례에 걸쳐 400만원의 불법 정치자금을 수수한 혐의와 관련 내용을 보도한 언론인을 허위 고소한 혐의도 받았다.
재판부는 검찰이 기소한 정치자금 400만원 수수 혐의 가운데 박 위원장이 불법 수수 사실을 인식했다고 본 100만원만 유죄로 판단했다. 또 박 위원장의 공직선거법 위반과 무고 혐의에 대해서는 무죄를 선고했다.
재판부는 박 위원장의 정치자금법 위반 혐의에 대해 “피고인이 100만원을 법에서 정하지 않은 방식으로 수수했다는 인식은 있었다”고 판단해 일부 유죄로 인정했다.
다만 공직선거법 위반에 대해선 “문제가 된 단합대회가 당 차원 지시에 따라 이뤄졌고, 비당원 참석을 제지하기 위한 최소한의 조치도 있었다”고 판단했고, 무고 혐의는 “전제가 되는 범죄사실이 충분히 입증되지 않았다”고 판단해 각각 무죄를 선고했다.
부천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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