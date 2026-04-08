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공공기관 2부제 시행

입력:2026-04-08 15:38
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공공기관 승용차 2부제가 시행된 8일 서울 여의도 국회에 차량 2부제 시행 안내판이 세워져 있다. 이날부터 공영주차장도 5부제도 함께 시행됐다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

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