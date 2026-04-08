포항시, 어업용 유류비 10억5945만원 긴급 지원
경북 포항시가 국제유가 급등으로 경영 부담이 커진 지역 어업인을 대상으로 어업용 유류비 긴급 지원에 나선다.
시는 8일 어선 1151척을 대상으로 총 10억5945만원 규모의 ‘어업용 유류비 긴급지원사업’을 추진한다고 밝혔다. 면세유 가격 상승으로 유류비 부담이 급격히 늘어난 어업인의 경영 안정을 돕기 위한 조치다.
지원 대상은 포항시에 어선 등록을 하고 실제 어업에 종사하는 어선이다. 유류 사용량에 따라 ℓ당 99원을 지원해 조업 중단과 수산물 가격 상승을 사전에 차단한다는 방침이다.
어업용 면세유 공급단가는 4월 기준 드럼(200ℓ)당 27만6000원으로, 3월 17만7000원보다 9만9000원 올라 상승폭이 56%를 넘었다.
이에 시는 예비비를 긴급 투입하고, 지원 절차도 간소화해 신속한 집행에 나설 계획이다. 소규모 연안어업과 영세 어업인을 우선 고려해 실효성을 높인다는 방침이다.
다만 도내 시군 미거주자나 최근 2년 내 보조금 부정 수급자, 수산관계법령 위반으로 행정처분을 받은 경우 등은 지원 대상에서 제외된다.
정부도 추가경정예산을 통해 총 468억원 규모의 어업용 유류비 지원을 병행할 예정이다. 시는 앞으로도 유가 변동 상황을 지속적으로 모니터링하고 추가 지원방안 검토에 나설 계획이다.
정철영 포항시 수산정책과장은 “유가 상승 장기화로 어업인들의 어려움이 가중되고 있는 상황”이라며 “이번 긴급 지원이 어업 경영 안정에 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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