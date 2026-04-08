21년째 ‘소방영웅’ 지키는 에쓰오일, 올해도 4억7500만원 후원
에쓰오일이 21년째 소방관과 가족의 복지를 지원해오고 있다.
에쓰오일은 8일 서울 마포구 본사에서 소방청, 한국사회복지협의회와 함께 ‘소방영웅지킴이’ 후원금 전달식을 열고 후원금 4억7500만원을 전달했다고 밝혔다. 후원금은 공상 소방관 치료비, 순직 소방관 유자녀 학자금, 소방영웅 시상금 등 다양한 프로그램에 사용될 예정이다.
에쓰오일은 2006년부터 소방관과 가족을 지원하는 소방영웅지킴이 프로그램을 이어왔다. 지난 21년 동안 총 3904여명의 소방관과 가족에게 약 112억원에 달하는 후원금이 전달됐다.
이날 행사에선 응급처치로 환자의 장애를 최소화한 구급대원 40명을 선정해 ‘올해의 에쓰오일 119 마스터 세이버’ 시상식도 진행했다.
에쓰오일 안와르 알 히즈아지 최고경영자(CEO)는 “각종 화재와 사고 현장에서 몸을 사리지 않고 애쓰는 소방관들의 희생과 용기에 늘 감사함을 느낀다”며 “에쓰오일은 소방영웅지킴이활동을 통해 앞으로도 소방관들을 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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