일본서 5·18민주화운동 교과서 발간…해외 첫 사례
이달 중순 번역본 교과서 발간
이달 중순쯤 일본에서 5·18민주화운동 교과서 번역본이 발간된다. 해외에서 5·18을 다룬 교과서가 발간·판매되는 것은 이번이 처음이다.
8일 5·18기념재단 등에 따르면 5·18민주화운동의 역사적 사실을 담은 교과서 번역본이 ‘광주 5·18 민주화운동을 배우다’를 제목으로 이달 중순 일본에서 발간된다.
이 책은 지난 2021년 광주시교육청과 5·18기념재단이 공동 발간한 ‘5·18민주화운동 인정 교과서 개정판’을 번역한 것으로, 이르면 이달 중순 일본 전역에서 정식 판매된다.
책 표지에는 ‘시민들의 저항과 연대’ ‘군에 의한 탄압 기록’ 등 설명이 붙은 5·18 당시 현장 사진이 실렸으며, ‘역사를 배우는 것은 현재를 생각하는 것’이라는 글도 첨부됐다. 또 현지 중학생들의 눈높이에 맞춰 5·18과 관련한 22개 질의에 대해 답변하는 내용이 담겼다.
5·18 교과서 번역본 일본 발간은 도쿄의 한 고등학교 윤리 교사가 광주를 방문한 것이 계기가 됐다. 이 교사는 지난 2024년 5·18기록관에서 교육청이 제작한 5·18 인정교과서를 접한 뒤 5·18이 광주에 국한되지 않고 한국 민주화에 큰 영향을 미친 점 등에 주목해 일본 사회에도 소개할 필요가 있다고 판단한 것으로 전해졌다.
5·18기념재단 관계자는 “교과서이지만 누구나 5·18에 관해 공부할 수 있도록 일본 서점에서 시판하기로 결정했다”며 “오월 정신의 미래 세대 계승뿐만 아니라 5·18의 세계화를 위해 노력하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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