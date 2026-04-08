“생색은 중앙이, 부담은 지방이”… ‘고유가 지원금’ 논쟁
중동 전쟁에 따른 민생 대책 ‘고유가 피해 지원금’을 두고 중앙정부와 지방정부(지방자치단체)의 재원 논쟁이 이어지고 있다. 국민의힘 시·도지사들은 지원 예산 20~30%를 지자체가 집행해야 한다며 “생색은 중앙정부가 내고 부담은 지방정부가 떠안는다”고 반발한다. 중앙정부는 “지방교부세로 지방정부가 받을 돈이 부담해야 할 지원금보다 많다”며 “재정 여력이 도리어 늘어날 것”이라고 반박한다.
8일 국민일보 취재를 종합하면 중앙정부는 추가경정예산에 고유가 피해 지원금 4조8252억원을 편성했다. 지원금은 소득 하위 70% 국민 3256만명에게 1인당 10~60만원 지급된다. 문제는 관련된 총사업비 6조1400억원을 중앙정부와 지방정부가 각각 4조8199억원, 지방비 1조3201억원을 나눠 내야 한다는 점이다. 각 지방정부가 20%(서울 30%)를 부담해야 한다.
국민의힘 시·도지사들은 이 때문에 연일 불만의 목소리를 터뜨리고 있다. 박완수 경남도지사는 지난 6일 “정부가 (국민에게) 생색을 내면서 지방정부에 돈을 부담하는 것”이라며 “지방 재정을 더 어렵게 만들고 있다”고 꼬집었다. 오세훈 서울시장도 지난 5일 ‘정책은 중앙이 일방적으로 결정하고 재정 부담을 지방에 떠넘기는 행태가 반복되고 있다“고 지적했다.
논쟁은 이재명 대통령이 “말이 안 된다. 이는 초보적 산수”라며 직접 참전해 커졌다. 이 대통령은 엑스(X·트위터)에 지난 5일 “이번 추경에 따라 지방정부에 가게 될 교부세가 9조7000억원이고 지원금에 투입될 지방정부 부담금이 1조3000억원”이라고 반박했다. 결론적으로 지방정부 여력이 8조4000억원 늘어난다는 것이다.
하지만 시·도지사들은 여전히 국비 부담 비율을 높여야 한다고 본다. 교부세의 절반가량이 지방교육청에 배부돼 실질적인 재정 확충액이 4~5조원에 불과하다는 것이다. 초과 세수를 바탕으로 한 이번 지방교부금이 재정 확충이라고 보기 어렵다는 시각도 있다. 어차피 배부해야 했을 초과 세수를 계획보다 1년 먼저 나눠 주는 것에 불과하기 때문이다.
지방정부가 지원금 집행을 위해 행정력을 투입해야 한다는 점도 부담 요소로 꼽힌다. 지원 대상인 소득 하위 70%를 가려내기 위해 인력과 시간을 상당 기간 소모해야 한다는 것이다.
중앙정부 지원금을 둘러싼 지방정부의 불만은 처음이 아니다. 중앙정부는 지난해 민생회복 소비쿠폰을 지급할 당시 관련 예산으로 13조9000억원을 편성했다. 당초 국고 보조율 80%(서울 70%)의 정부안을 국회에 제출했다. 최종적으로 국고 보조율은 90%(서울 75%)로 올랐다. 재정 여력이 부족하다는 지방정부의 반발이 이어진 탓이다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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