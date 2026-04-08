킨텍스, K-컬처 체험 공간 ‘케이크 카페’ 공식 개장

특히 9일부터 인근 고양종합운동장에서 열리는 BTS 월드투어 공연과 맞물려 국내외 팬들의 방문이 집중될 것으로 예상된다. 킨텍스는 이를 계기로 공연 관람객들이 K-컬처 콘텐츠를 함께 즐길 수 있는 복합 관광 거점으로서 역할을 강화한다는 방침이다.

킨텍스에 K-컬처 체험형 복합 공간 ‘케이크 카페’가 정식 개장했다.킨텍스는 제1전시장 로비에 글로벌 팬들을 위한 복합 문화 공간 ‘케이크 카페(CAKE CAFE)’ 정규 매장을 공식 오픈했다고 8일 밝혔다.이 공간은 K-팝과 한국어 학습 콘텐츠를 결합한 체험형 매장으로, 방문객들에게 차별화된 K-컬처 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.이번 매장은 글로벌 에듀테크 기업 ‘케이크(CAKE)’의 아티스트 지식재산권(IP)을 기반으로 운영되며, 소울리드코리아가 총괄을 맡았다.케이크 카페는 한국관광공사 하이커그라운드가 현대백화점 킨텍스점에서 진행한 릴레이 팝업스토어의 흥행 성과를 바탕으로 구축된 상설 매장이다. 이번 킨텍스 1호점 오픈을 기점으로 향후 전국적인 프랜차이즈로 확대해 나갈 계획이다.매장에서는 ‘Learn! KOREAN with BTS’ ‘Talk! with BTS’ 등 한국어 학습 도서와 세븐틴 연계 도서를 포함한 다양한 콘텐츠를 선보인다. 또한 해당 매장에서만 구매 가능한 한정판 상품을 출시해 팬층의 관심을 끌고 있다.이와 함께 방문객 참여를 유도하기 위한 다양한 이벤트도 진행된다. 공식 홈페이지 가입 시 기념 스티커를 제공하고, 현장 방문 인증을 SNS에 게시하면 추가 굿즈를 증정하는 등 온·오프라인 연계 프로그램이 운영된다. 구매 금액에 따라 추가 기념품을 제공하는 프로모션도 마련됐다.이민우 킨텍스 대표이사는 “전시 인프라와 K-컬처 콘텐츠를 결합한 이번 시도가 관광 시너지를 창출하는 계기가 될 것”이라며 “외국인 관광객 유치와 지역 경제 활성화에 기여할 수 있도록 관련 콘텐츠를 지속 확대하겠다”고 밝혔다.고양=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지