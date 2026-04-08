월성원자력본부, 감포시장서 에너지 절약 캠페인
한국수력원자력 월성원자력본부가 지역사회와 함께 에너지 절약 실천 확산에 나섰다.
월성원자력본부는 8일 경주시 감포읍 감포공설시장 장날을 맞아 ‘자원안보 위기 극복 동참 에너지 절약 캠페인’을 진행했다고 밝혔다.
이날 캠페인은 월성원자력본부 직원들과 감포읍 발전협의회, 주민자치위원회, 감포공설시장 상인회 등 지역 단체들이 함께 참여해 시장 일대를 돌며 에너지 절약의 필요성을 알렸다.
참가자들은 시민들에게 에너지 절약 실천 수칙이 담긴 홍보 전단을 배부하고, 일회용 비닐봉지 사용을 줄이기 위한 친환경 장바구니를 나눠주며 호응을 얻었다.
캠페인에서는 승용차 5부제 참여, 대중교통 이용, 적정 실내온도 유지, 불필요한 조명 끄기, 저녁시간 가전제품 이용·절약하기 등 생활 속에서 실천할 수 있는 에너지 절약 방법을 집중적으로 홍보됐다.
권원택 월성원자력본부장은 “많은 지역 주민과 직접 소통하며 에너지 절약의 중요성을 알릴 수 있었다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 활동을 통해 실천 중심의 에너지 절약 문화를 확산해 나가겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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