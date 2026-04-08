사이코패스 판정 김훈…보복살인 혐의 적용 구속기소
스토킹 끝에 전 연인을 살해한 김훈(44)이 보복살인 등의 혐의로 재판에 넘겨졌다.
의정부지검 남양주지청 형사1부(부장검사 박수)는 8일 김훈을 특정범죄가중처벌 상 보복살인 등 6개 혐의로 구속기소 했다.
적용된 혐의에는 특수재물손괴, 전자발찌 부착 등에 관한 법률 위반, 공기호부정사용, 부정사용공기호 행사, 자동차 관리법 위반 등이 포함됐다.
검찰에 따르면 김훈은 지난달 14일 오전 8시58분쯤 남양주시 오남읍의 한 도로에서 과거 교제하던 20대 여성 A씨를 찾아가 미리 준비한 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다.
당시 전자발찌를 착용 중이던 김훈은 A씨의 직장 인근에서 기다리다 차량을 가로막고 드릴로 창문을 파손한 뒤 범행을 저지른 것으로 조사됐다.
범행 직후 김훈은 전자발찌를 훼손하고 다른 차량에서 떼어낸 임시번호판을 자신의 차량에 부착해 도주했으나 약 1시간 만에 검거됐다.
수사 결과 김훈은 사전에 피해자의 직장과 주거지를 답사하고 범행에 사용할 드릴과 흉기, 케이블타이 등 범행 도구를 준비하는 등 계획적으로 범행을 저지른 것으로 드러났다.
또한 휴대전화 포렌식 분석에서 전자발찌 추적을 피하는 방법을 검색한 기록이 확인됐으며, 과거 성범죄로 두 차례 실형을 선고받고 출소 후 전자발찌를 착용 중이었던 것으로 밝혀졌다.
검찰 보완 수사 과정에서는 사이코패스 성향 검사에서 33점(40점 만점)이 나와 사이코패스 판정 기준(25점)을 넘는 점수가 나온 사실도 확인됐다.
김훈은 사건 이전에도 지난해 5월 피해자에 대한 폭행 사건으로 재판을 받고 있었고, 위치추적 장치 설치 의혹으로 추가 수사를 받던 중이었다.
피해자에게 고소 취하와 처벌불원서 제출을 요구한 정황이 확인되면서 살인 혐의가 아닌 보복살인 혐의가 적용됐다.
이 사건을 계기로 스토킹 범죄 대응과 사전 조치의 미흡함도 드러났다. 김훈은 피해자에게 접근금지 조치를 받은 상태였으나 이를 피해 범행을 저질렀고, 피해자는 지속적인 위협 속에 거주지를 옮기는 등 불안을 호소해 온 것으로 전해졌다.
특히 지난 1~2월 A씨가 차량에서 위치추적 의심 장치를 발견해 신고했음에도, 경찰이 국립과학수사연구원에 장치 감정을 의뢰하고 김훈이 출석을 미루면서 신병을 확보하지 못해 강력범죄로 이어졌다는 지적이 제기됐다.
경찰은 사건 이후 내부 감찰에 착수하고 관련 경찰 간부 등 16명을 징계위원회에 회부하기로 했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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