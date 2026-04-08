사이코패스 판정 김훈…보복살인 혐의 적용 구속기소

스토킹 해오던 여성을 살해한 혐의로 신상이 공개된 김훈. 경기북부경찰청 제공

검찰에 따르면 김훈은 지난달 14일

오전 8시58분쯤

남양주시 오남읍의 한 도로에서 과거 교제하던 20대 여성 A씨를 찾아가 미리 준비한 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다.

당시 전자발찌를 착용 중이던 김훈은 A씨의 직장 인근에서 기다리다 차량을 가로막고 드릴로 창문을 파손한 뒤 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

강력범죄로 이어졌다는 지적이 제기됐다.

경찰은 사건 이후 내부 감찰에 착수하고 관련 경찰 간부 등 16명을 징계위원회에 회부하기로 했다.