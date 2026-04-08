새만금 투자지구 확대·1조 도로 구축…개발 속도 낸다
산단 6.0㎢ 추가 지정…세제 혜택 확대
1조1330억원 투입 내부간선망 구축…2030년 개통 목표
새만금 투자진흥지구가 확대 지정되고 내부 연결도로 구축 사업이 본격화되면서 새만금 개발에 속도가 붙을 전망이다. 기업 투자 여건 개선과 기반시설 확충이 동시에 추진되며 산업단지와 복합개발 사업 전반에 파급 효과가 예상된다.
새만금위원회는 제33차 위원회를 열고 ‘제2호 새만금 투자진흥지구 지정계획안’과 ‘새만금 지역간 연결도로 개발기본계획안’을 심의·의결했다고 8일 밝혔다.
투자진흥지구는 새만금 국가산업단지 3·7·8공구 6.0㎢를 추가 지정하는 내용이다.
이에 따라 해당 지역에 입주하는 기업은 법인세·소득세를 3년간 100%, 이후 2년간 50% 감면받는 등 세제 혜택을 적용받게 된다.
앞서 2023년 지정된 1·2·5·6공구 8.1㎢는 이차전지 특화단지로 조성되며 관련 기업 집적이 빠르게 진행되고 있다.
이번 확대 지정은 로봇 제조공장과 AI 데이터센터, 수전해 플랜트 등 대규모 투자 기반을 뒷받침하는 조치로 풀이된다.
새만금 내부 교통망 구축도 함께 추진된다.
새만금 지역 간 연결도로는 부안군 하서면 국도30호선과 국도12호선을 연결하는 총연장 20.37㎞, 왕복 6차선 규모의 내부 간선도로다. 총사업비는 1조1330억원이 투입된다.
이 도로는 관광·레저용지와 복합개발용지를 연결하는 순환형 도로망으로, 기존 동서·남북 간선도로의 교통량 분산 기능도 맡게 된다.
사업은 3개 공구로 나눠 동시에 추진되며 2030년 개통을 목표로 한다.
새만금개발청 관계자는 “도로가 완공되면 스마트 수변도시와 관광·레저 개발 등 새만금 내부 개발의 핵심 기반시설로 작용할 것으로 기대된다”고 말했다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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