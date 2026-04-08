농심, 러시아 법인 세운다…“2030년까지 매출 3000만 달러 목표”

농심 해외법인 세계지도. 농심 제공

지난해 3월 네덜란드에 유럽 법인을 설립한 지 1년 3개월 만의 신규 법인이다.

모스크바에 설립된다. 농심은 법인을 통해 러시아 경제력의 70% 이상이 집중된 서부 시장을 우선 공략하고, 현지 업체를 통해 중부와 극동 권역으로 범위를 넓힌다는 전략이다.

농심은 또 오존(Ozon)과 와일드베리즈 등 러시아 대표 이커머스 업체에 공식 브랜드관을 구축하기로했다. 영토가 광활한 러시아 시장의 특징을 온라인 채널을 통해 공략한다는계획이다.

농심 관계자는 “러시아 법인을 통해 러시아는 물론 CIS까지 농심의 영토를 확장해 오는 2030년까지 법인 매출 3000만 달러를 달성하겠다”고 말했다.