부산시, 도시 전체를 전시장으로…11월 디자인페어 추진
밀라노 모델 도입…분산형 전시 추진
산업유산 활용…원도심 공간 재생
민관 협력으로 디자인 산업 확장
부산시가 도시 전역을 전시장으로 활용하는 대형 디자인 행사를 추진한다. 산업 유산과 도심 공간을 연결해 디자인 산업과 관광를 동시에 활성화하겠다는 구상이다.
부산시는 8일 시청에서 ‘글로벌 부산디자인페어’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 오는 11월 처음 열리는 디자인 전문 전시 행사의 성공적 개최를 위해 마련됐다. 부산 동구와 디알비동일이 참여해 행정 지원과 공간 제공 등 협력에 나선다.
시는 이 행사를 이탈리아 ‘밀라노 디자인위크’를 모델로 삼아 전시장 중심이 아닌 도시 전역에서 디자인을 체험할 수 있는 형태로 추진할 계획이다. 빈 공장 등 산업 유산과 도심 공간을 활용한 분산형 전시 구조가 핵심이다.
글로벌 부산디자인페어는 11월 5일부터 15일까지 부산 동구와 동래구 일원에서 열릴 예정이다. 행사에서는 디자인 산업 전시와 글로벌 콘퍼런스, 디자인 스트리트 조성 등 다양한 프로그램이 진행된다.
특히 이번 협약에는 지역 향토 기업이 유휴 공간을 전시 공간으로 제공하는 방식이 포함돼 눈길을 끈다. 이를 통해 원도심 공간을 디자인 콘텐츠와 결합해 새로운 도시 가치를 창출하겠다는 전략이다.
조현민 디알비동일 대표는 “부산의 산업 유산과 공간을 디자인으로 재해석해 새로운 가치를 만들 수 있다는 점에서 의미 있는 사업”이라며 “향토 기업으로서 도시 변화에 함께 참여하게 돼 뜻깊다”고 말했다. 윤진재 디알비동일 이사는 “오랫동안 유지해온 원도심 공간을 디자인과 결합해 지역의 미래 가치로 확장할 수 있는 계기가 될 것”이라고 했다.
부산시는 이번 행사를 통해 지역 산업 자산을 활용한 디자인 콘텐츠를 발굴하고, 관광과 상권을 연계해 지역경제 활성화로 이어질 것으로 기대하고 있다. 또 민관 협력을 기반으로 디자인 산업 생태계를 확장하고 글로벌 네트워크를 강화한다는 방침이다.
성희엽 부산시 미래혁신부시장은 “디자인페어를 통해 부산이 디자인 교류와 비즈니스가 이루어지는 도시로 도약할 것”이라며 “도시 전반의 디자인 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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