대전 목원대, 청소·보안근로자·주민 초청 축제 연다

목원대는 9일 교내 대운동장에서 2026학년도 총학생회 ‘입춘제’를 연다고 8일 밝혔다. 총학생회가 주최하는 입춘제에 목원대 RISE 사업단의 ‘문화공감 동행’ 프로그램을 결합했다.

길태호 목원대 총학생회장은 “이번 입춘제는 학생들만 즐기는 행사가 아니라 학교를 위해 묵묵히 땀 흘리시는 구성원과 지역주민을 함께 초청했다”며 “감사의 마음을 전하고 지역사회와 함께 숨 쉬는 캠퍼스 문화를 만들고 싶었다”고 설명했다.

이희학 목원대 총장은 “대학은 배움의 공간을 넘어 사람과 지역을 잇는 공동체의 플랫폼이 돼야 한다”며 “학교와 지역사회가 더 따뜻하게 연결되는 출발점이 되길 바란다”고 말했다.