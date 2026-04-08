대전 목원대, 청소·보안근로자·주민 초청 축제 연다
대전 목원대가 올해 축제를 학내 청소·보안근로자, 지역주민과 함께하는 지역 연계형 문화행사로 개최한다.
목원대는 9일 교내 대운동장에서 2026학년도 총학생회 ‘입춘제’를 연다고 8일 밝혔다. 총학생회가 주최하는 입춘제에 목원대 RISE 사업단의 ‘문화공감 동행’ 프로그램을 결합했다.
행사 부제는 ‘함께 이어 봄!’으로 정했다. 신입생과 재학생을 비롯해 학교 청소·보안근로자, 주민 등 150여명이 참여한다.
초청 참가자들은 중앙도서관 스마트융합라운지 등 교내 주요 공간에서 체험형 투어에 참여한 뒤 대운동장에서 학생 공연과 문화행사, 식사 등을 함께 하게 된다.
길태호 목원대 총학생회장은 “이번 입춘제는 학생들만 즐기는 행사가 아니라 학교를 위해 묵묵히 땀 흘리시는 구성원과 지역주민을 함께 초청했다”며 “감사의 마음을 전하고 지역사회와 함께 숨 쉬는 캠퍼스 문화를 만들고 싶었다”고 설명했다.
목원대는 이번 행사를 통해 대학을 문화예술공연의 열린 거점으로 만들고, 학내 구성원과 지역주민이 모두 참여하는 교류 기반을 마련한다는 방침이다.
송영남 목원대 총무처장은 “청소·보안근로자들은 대학의 일상을 가장 가까운 곳에서 지탱해 온 구성원”이라며 “그 노고에 감사의 뜻을 전하고 지역주민과 함께 목원대의 따뜻한 공동체 문화를 나누는 자리가 되도록 준비하겠다”고 전했다.
이희학 목원대 총장은 “대학은 배움의 공간을 넘어 사람과 지역을 잇는 공동체의 플랫폼이 돼야 한다”며 “학교와 지역사회가 더 따뜻하게 연결되는 출발점이 되길 바란다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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