남양주 ‘스토킹 살인’ 김훈 구속기소…사이코패스 판정
지난달 14일 경기도 남양주에서 스토킹하던 옛 연인을 살해한 혐의로 구속된 김훈(44)이 재판에 넘겨졌다. 김씨는 검찰 수사 과정에서 사이코패스 진단을 받은 것으로 전해졌다.
8일 법조계에 따르면 의정부지검 남양주지청 형사1부(부장검사 박수)는 특정범죄가중처벌상 보복살인, 특수재물손괴, 전자발찌 부착 등에 관한 법률 위반 혐의 등을 받는 김씨를 이날 구속기소했다.
검찰에 따르면 김씨는 지난 2월 피해 여성 A씨가 자신을 스토킹 등으로 고소하고, 1심 재판 중인 상해 사건에서 불리한 진술을 할 것으로 예상되자 보복 목적으로 범행을 저질렀다.
김씨는 지난해 5월 결별을 요구한 A씨에게 4주간의 치료가 필요한 상해를 입힌 혐의로 1심 재판을 받는 중이었다.
검찰 조사 결과 김씨는 A씨를 살해하기 위해 10여 일 전부터 범행을 준비했다.
범행에 사용할 드릴과 흉기, 케이블타이 등을 미리 구입하고, 범행 장소를 파악한 뒤 은폐를 위해 렌터카 추가 선팅 및 임시 번호판 부착까지 했다고 한다.
김씨는 검찰의 보완수사 과정에서 ‘사이코패스’로 분류됐다.
진단 검사에서 33점(40점 만점)이 나와, 사이코패스 판정 기준(25점)을 크게 웃돈 것으로 알려졌다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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