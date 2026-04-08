“누구나 그냥 드려요”…5월 본사업 ‘그냥드림’ 무분별 이용 막는다
일반인 이용에 장시간 대기 부작용
문제된 인천은 운영 중단 및 재정비
보건복지부는 5월 18일 본사업 전환을 앞두고 현재 시범사업 중인 ‘그냥드림’ 운영체계를 재정비한다고 8일 밝혔다. 일부 사업장에서 지원 필요성이 낮은 이들의 이용이 늘면서 대기 수요가 생기는 등 부작용이 생긴 데 따른 것이다.
그냥드림은 갑작스럽게 생계 위기 등을 겪는 국민이 별도의 신청 절차나 소득 증빙 없이 필요한 먹거리와 생필품을 지원받을 수 있는 사업이다. 이달 1일 기준 전국 68개 시군구에서 129곳의 사업장이 운영 중이다.
사업의 기본 취지가 어려운 사람들이 부담 없이 찾을 수 있도록 하는 것이어서 첫 방문 때는 신분만 확인되면 식료품을 무료로 제공한다. 그렇다 보니 저소득층이 아닌 일반인도 상당수 찾는 실정이다.
실제 인천의 경우 시범사업장 1곳을 매주 수요일 2시간 운영했으나 대기가 길어지고 지원 필요성이 낮은 이용자가 다수 이용하는 등 사업 취지에 부합하지 않는 운영상 한계가 나타났다고 복지부는 지적했다.(국민일보 3월 26일자 11면 참조)
이에 인천시는 생계가 어려워 도움이 꼭 필요한 국민에게 지원이 보다 신속하고 적정하게 이뤄질 수 있도록 이날부터 해당 사업장 운영을 종료하고 대체 사업장을 마련하는 등 운영체계 재정비를 추진할 계획이다.
복지부는 앞으로 그냥드림 1차 이용 시 자가 체크리스트를 작성하게 하고 현장 상담을 강화함으로써 꼭 필요한 사람이 우선 지원받을 수 있도록 할 방침이다. 또 전국 사업장의 현장점검을 정례화해 운영 개선이 필요한 사업장은 컨설팅을 실시한다.
정은경 복지부 장관은 “운영과정에서 나타난 보완 필요사항을 신속하게 점검해 개선하겠다”며 “5월 18일 본사업을 시행하는 만큼 앞으로도 도움이 필요한 국민에게 신속하고 적정한 지원이 이뤄질 수 있도록 운영기준을 보완할 것”이라고 말했다.
유경진 기자 ykj@kmib.co.kr
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