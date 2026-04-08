삼겹살·목살 공급가 최대 28% 인하…밥상물가 숨통 트나
삼겹살·목살·뒷다릿살 등 돼지고기 주요 부위 공급 가격이 이달 중 최대 28% 인하된다.
8일 농림축산식품부에 따르면 육가공 업계는 3개 업체가 뒷다릿살 750t을 평균 4~5% 인하된 가격에 공급하기로 했다. 또 삼겹살·목살의 경우 5개 업체가 288t 물량에 대해 평균 5.9~28.6% 가격을 낮추기로 했다. 이같은 결정은 봄철 나들이 등 수요 증가에 맞춰 소비자 부담을 완화하는 취지에서 나왔다.
농식품부는 앞서 가격 담합 업체를 정책자금 지원에서 배제하는 등의 돼지고기 유통구조 개선 대책을 내놨다. 일부 육가공업체가 뒷다리살 재고를 과도하게 쌓아두면서 높은 가격을 유지한다는 의혹과 관련해 현장점검을 실시하기도 했다.
송미령 농식품부 장관은 “중동 상황 여파로 어려운 여건에서도 업계가 가격 인하에 나선 것을 뜻깊게 생각한다”며 “축산물 유통 질서를 개선하고 유통 비용 절감으로 물가 안정에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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