코레일, 고속열차 전력 10% 줄이는 시스템 개발

앞서 코레일은 지난해 8월부터 현대로템·한국교통대와 함께 ‘고속열차 전력사용량 저감을 위한 운전제어 알고리즘’ 관련 산학 공동연구를 진행해왔다.

선로의 제한속도나 신호설비 등 운행 환경에 맞게 구간별 목표 속도를 설정하고, 불필요한 가·감속을 최소화해 에너지 효율을 높인다.

코레일이 지난달 25~26일 강릉선에서 IEOS가 적용된 KTX-이음 열차의 소비전력 비교 시험을 실시한 결과 서원주~강릉 구간에서 12.2%, 강릉~서원주 구간에서 10.9%의 에너지 절감 효과가 발생한 것으로 확인됐다.