코레일, 고속열차 전력 10% 줄이는 시스템 개발
한국철도공사(코레일)가 동력분산식 고속열차의 전력 사용량을 10% 이상 줄일 수 있는 시스템을 개발했다.
코레일은 ‘지능형 에너지 절감 열차 자동제어 시스템’을 개발했다고 8일 밝혔다.
앞서 코레일은 지난해 8월부터 현대로템·한국교통대와 함께 ‘고속열차 전력사용량 저감을 위한 운전제어 알고리즘’ 관련 산학 공동연구를 진행해왔다.
이번에 개발한 지능형 에너지 절감 열차 자동제어 시스템(IEOS)은 선로별 최적의 열차 운행 패턴에 따라 열차를 자동으로 제어하는 시스템이다. 선로의 제한속도나 신호설비 등 운행 환경에 맞게 구간별 목표 속도를 설정하고, 불필요한 가·감속을 최소화해 에너지 효율을 높인다.
코레일이 지난달 25~26일 강릉선에서 IEOS가 적용된 KTX-이음 열차의 소비전력 비교 시험을 실시한 결과 서원주~강릉 구간에서 12.2%, 강릉~서원주 구간에서 10.9%의 에너지 절감 효과가 발생한 것으로 확인됐다.
IEOS는 특히 신호장치 이상 등 이례사항 발생 시 즉시 정차하도록 설계됐다. 이를 통해 기관사의 피로도를 낮추고 숙련도에 따른 편차를 줄일 수 있어 열차 운행 안전도가 향상될 전망이다.
코레일은 시스템 안정화를 위해 안전 테스트 및 추가 실증 시험을 거쳐 올해 말 강릉선에서 시범 운행을 실시한다는 계획이다. 향후 신규 철도차량 도입 시 이 기술을 적용하고 기존 노선에도 단계적으로 확대한다는 방침이다.
김태승 코레일 사장은 “철도차량의 에너지 효율을 획기적으로 개선해 탄소중립 실현을 적극 뒷받침하겠다”며 “국민과 직원의 안전을 최우선으로 철도 안전을 강화하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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