로지스팩토리, 글로벌 품질·안전 인증…물류혁신 가속

ISO 9001·45001 인증 동시 획득… “글로벌 물류 경쟁력 입증”

“엄격한 품질 관리와 선진화로 고객 신뢰에 보답할 것”

송동윤 로지스팩토리 대표(오른쪽)가 국제표준화기구(ISO)로부터 품질경영시스템(ISO 9001) 및 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증서를 받고 있다. 로지스팩토리 제공

종합 물류 서비스 전문 기업 로지스팩토리(유)(대표이사 송동윤)가 국제표준화기구(ISO)로부터 품질경영시스템(ISO 9001) 및 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증을 동시에 획득했다고 8일 밝혔다.



경기도 성남 분당에 본사를 둔 로지스팩토리는 이번 인증을 통해 헬스케어 및 콜드체인 운송, 국내 운송물류, 복합물류관리 등 사업 전반에 걸쳐 글로벌 기준에 부합하는 품질 및 안전 관리 역량을 공식적으로 인정받게 됐다.



특히 온도·습도 관리가 필수적인 ‘콜드체인’과 고도의 네트워크가 요구되는 ‘복합물류’ 부문에서의 동시 인증은 고객 서비스 품질 향상과 더불어 현장 근로자의 안전을 최우선으로 하는 ESG 경영 실천의 결과물로 평가받는다.



송동윤 대표이사는 “이번 인증은 전 임직원이 체계적이고 안전한 물류 인프라 구축을 위해 노력한 결실”이라며 “앞으로도 엄격한 품질 관리와 선진화된 시스템을 바탕으로 고객 신뢰에 보답하고 국내 물류 산업을 선도해 나가겠다”고 강조했다.



GoodNews paper ⓒ 종합 물류 서비스 전문 기업 로지스팩토리(유)(대표이사 송동윤)가 국제표준화기구(ISO)로부터 품질경영시스템(ISO 9001) 및 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증을 동시에 획득했다고 8일 밝혔다.경기도 성남 분당에 본사를 둔 로지스팩토리는 이번 인증을 통해 헬스케어 및 콜드체인 운송, 국내 운송물류, 복합물류관리 등 사업 전반에 걸쳐 글로벌 기준에 부합하는 품질 및 안전 관리 역량을 공식적으로 인정받게 됐다.특히 온도·습도 관리가 필수적인 ‘콜드체인’과 고도의 네트워크가 요구되는 ‘복합물류’ 부문에서의 동시 인증은 고객 서비스 품질 향상과 더불어 현장 근로자의 안전을 최우선으로 하는 ESG 경영 실천의 결과물로 평가받는다.송동윤 대표이사는 “이번 인증은 전 임직원이 체계적이고 안전한 물류 인프라 구축을 위해 노력한 결실”이라며 “앞으로도 엄격한 품질 관리와 선진화된 시스템을 바탕으로 고객 신뢰에 보답하고 국내 물류 산업을 선도해 나가겠다”고 강조했다.GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지