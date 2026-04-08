“전통을 현대 무대로”…명창 박귀희 잇는 국악 드림팀 출범
국악 전공한 후배들 결집해 칠곡전통문화예술원 출범…공연·교육·영상으로 대중화 시동
국악 명창으로 잘 알려진 향사 박귀희의 예술 정신을 잇는 국악 전공 후배들이 고향에서 한데 모여 ‘국악 드림팀’을 꾸렸다. 그의 고향 경북 칠곡에서 전통을 현대 무대로 풀어내려는 시도가 본격화된 것이다.
사단법인 칠곡전통문화예술원은 지난 5일 칠곡군 생활문화센터에서 창립총회를 열고 공식 출범했다.
이번 단체는 국악 전 분야를 아우르는 전문가들이 결집한 것이 특징이다. 타악 연주자와 풍물 연희자, 판소리 고수와 소리꾼, 해금·가야금·거문고·아쟁·피리 등 기악 연주자까지 참여했다.
여기에 음향·영상 감독까지 합류해 공연 제작 전 과정을 자체적으로 소화할 수 있는 구조를 갖췄다. 참여 인원은 20명으로 대부분이 칠곡 출신이거나 지역을 기반으로 활동하는 인력이다.
이들은 전통을 그대로 재현하는 데 그치지 않고 칠곡의 설화와 풍물, 생활 속 이야기를 공연 콘텐츠로 풀어내는 데 초점을 맞추고 있다.
공연과 함께 교육, 콘텐츠 제작까지 활동 영역을 넓히겠다는 점도 눈에 띈다. 지역 학생과 주민을 대상으로 한 교육 프로그램을 운영하고 지역 명소를 배경으로 국악 연주 영상을 제작해 SNS 등으로 확산시킨다는 계획이다.
그동안 지역에서 개별적으로 활동하던 국악 인력들이 하나의 조직으로 묶였다는 점에서 의미가 크다는 평가다. 향사 박귀희라는 지역 대표 국악인의 정신을 중심으로 결집했다는 점에서 상징성도 적지 않다.
앞으로 이들은 정기공연을 통해 지역 소재를 발굴하고 하반기에는 마을풍물경연대회 개최도 추진할 계획이다. 향사 박귀희 관련 자료 발굴과 학술 조사도 중장기 과제로 검토하고 있다.
정기성 칠곡전통문화예술원 이사장은 “지역에서 흩어져 활동하던 국악 인력들이 하나로 모였다”며 “전통을 지키는 데서 나아가 지금 시대에 맞는 공연으로 재해석해 대중과 가까워지겠다”고 말했다.
칠곡군 관계자는 “지역의 문화 자산과 국악을 결합해 새로운 콘텐츠를 만들어내려는 시도가 시작됐다”며 “공연과 교육, 영상 콘텐츠가 결합된 문화 모델로 발전할 가능성이 크다”고 전망했다.
칠곡=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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