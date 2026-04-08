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롯데월드, '메이플 아일랜드 존' 공개

입력:2026-04-08 14:34
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롯데월드 어드벤처가 넥슨 대표 온라인 게임 메이플스토리와 접목한 '메이플 아일랜드 존'을 공개한 8일 서울 송파구 롯데월드 어드벤처에서 모델들이 기념사진을 촬영하고 있다.



이날 롯데월드 어드벤처는 약 600평 규모로 조성된 '메이플 아일랜드 존'을 개방했다. 게임 속 맵을 그대로 옮겨온 연출과 알록달록한 색감으로 온라인 세계가 현실에 펼쳐진 몰입감을 선사한다.



메이플스토리 속 신비의 숲 아르카나를 콘셉트로 한 롤러코스터 '스톤 익스프레스'와 정령의 나무를 중심으로 레일을 따라 운행하는 어트랙션 '아르카나 라이드', 루디브리엄을 테마로 한 드롭형 어트랙션 '에오스 타워'까지 총 3개의 신규 어트랙션을 공개했다.

윤웅 기자 yoonyep@kmib.co.kr

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