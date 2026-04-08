시사 전체기사 [속보] 합참 “북, 동해상으로 미상 탄도미사일 추가 발사” 입력:2026-04-08 14:33 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 조성중앙TV 캡처구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 1 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 정원오 칸쿤 동행 직원 중용되자 옛 동료가 해촉 민원 2 국힘 “李, 개헌 전 연임 않겠다 선언 건의에 즉답 피해” 3 [단독] ‘민생유튜버’ 데뷔 장동혁 대표, 연출이었나…당 관계자가 시민으로 출연 4 추미애, 경기지사 후보 확정… 친명도 현직도 누른 강성당원 5 ‘박원순 오세훈 똑같다’ 정원오, 반발 나오자 하루 만에 사과 해당분야별 기사 더보기 1 경기·인천도 아파트 전세가 격차… 과천 9억인데 인천은 1억대도 2 40만6771㎞… 지구서 가장 멀리 갔다 3 “접는 아이폰 예정대로 9월 출시”… ‘일정 지연’ 일축 4 ‘외화 부자’ 신현송 한은 총재 청문회 15일 개최…쟁점 세 가지 5 ‘탈팡’ 5개월… 쿠팡 회복세 뚜렷, 국내 플랫폼도 반사이익 해당분야별 기사 더보기 1 “회사 대표가 외국인 노동자에 고압 에어건 분사…응급수술” 2 족구 못 한다고 귀 깨물고 때리고…선배 소방관의 갑질 만행 3 벚꽃 구경 여성 팔 깨문 日 남성, 연행 중 사망해 논란 4 “젊은 척 하는 꼰대”…2030男 10명 중 6명 “영포티 싫어” 5 [속보] 대전 오월드 탈출한 새끼 늑대 오월드 네거리서 목격 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프 “휴전합의는 미국의 완전한 승리” 2 [속보]“이란, 2주 휴전안 수용…모즈타바가 승인” 뉴욕타임스 보도 3 “모즈타바 의식 불명 위중…의사 결정 불능 상태” 4 아라그치 이란 외무 “이란군 협조 하에 호르무즈 통행 가능” 5 ‘벼랑 끝’에서 멈춘 미국·이란, 2주 휴전 사실상 합의…“공습 중단·호르무즈 개방” 해당분야별 기사 더보기 1 전지현, 좀비물 ‘군체’로 11년 만에 스크린 복귀 2 한영애 “부끄럽고도 장한 50년… 조금 더 할 것” 3 일본판 ‘스토브리그’ 역수입… K드라마 새 트렌드 4 ‘성난 사람들 2’ 이성진 감독 “윤여정·송강호와 촬영, 최고의 순간” 5 가방부터 인형 키링, 운동화까지… 이게 K팝 앨범이라고? 해당분야별 기사 더보기 1 “뇌혈류 흐름에 이상… 귀에서 ‘쉭∼ 쉭’ 소리 나면 의심” 2 [오늘 뭐 먹지] 막 씻어낸 초록빛… 씹으면 아삭아삭, 겨울을 건너온 향기 3 고려시대 백자가 있었다고? 우리가 몰랐던 도자기 역사 4 ‘바냐 삼촌’ 이서진 “너무 힘들어 후회… 부담감이 연극의 매력” 5 영상 과잉 시대… 전통 끄집어내 세상 꼬집다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “생색은 중앙이, 부담은 지방이”… ‘고유가 지원’ 논쟁 “잔소리해서…” 아버지 살해 30대, 첫 재판서 혐의 인정 조국 “국힘 후보 나오면 잡으러 갈 것…쉬운 곳 안 가” “젊은 척 하는 꼰대”…2030男 10명 중 6명 “영포티 싫어” [단독] 대만서 들였다는 ‘이우환 그림’… 관세청은 “통관 내역 없음” “회사 대표가 외국인 노동자에 고압 에어건 분사…응급수술” 국힘 “李, 개헌 전 연임 않겠다 선언 건의에 즉답 피해” 트럼프 “누가 우릴 안 돕는지 아나? 바로 한국” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요