이름값 못한 메디시티 대구…고위험 임신부 응급체계 손본다
지난달 20대 고위험 임신부가 대구에서 이송 병원을 찾지 못해 쌍둥이 중 1명이 목숨을 잃고 다른 아이가 중태에 빠지는 일이 생기면서 ‘메디시티 대구’가 이름값을 못했다는 비판이 나온다. 대구시는 지역 의료기관들과 함께 고위험 임신부 응급의료체계를 손볼 방침이다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 8일 지역 상급종합병원장들과 만나 고위험 임신부 응급의료체계 개편 등을 논의했다.
대구시는 글로벌 의료관광·산업도시를 목표로 2009년 지역 의료 직능단체, 대학병원, 의료산업기관 등을 모아 메디시티대구협의회를 만들었다. 2023년 출범 14년 만에 내부 사정으로 해체됐지만 의료관광·산업 활성화를 위해 2025년 ‘AI 바이오·메디시티대구협의회’라는 이름으로 의료 협의체를 재출범시켰다.
대구시는 2023년 대구에서 추락 사고를 당한 여학생이 병원을 전전하다 숨진 사건 이후 응급의료체계도 대폭 개선했다. 중증 환자의 신속한 병원 배정을 위해 구급상황관리센터가 의료기관과 협의해 수용 병원을 결정하고 협의가 결렬될 경우 센터가 직접 수용 병원을 지정하는 ‘직권 이송’ 체계를 만들었다.
하지만 메디시티대구협의회 재출범과 강화된 응급의료체계에도 불구하고 고위험 임신부가 아이를 잃는 비극을 막지는 못했다. 강화된 응급의료체계는 일반 중증 환자에 초점이 맞춰져 있어 고위험 임신부 같은 특수한 사례에 허점을 보였다는 분석이다. 지난달 25일에도 복통을 호소한 임신 20주 임신부가 대구·경북에서 병원을 찾지 못해 3시간 만에 충남 아산의 한 병원으로 이송되는 일이 있었다. 대구·경북 16개 의료기관에 환자 이송을 요청했지만 분만실 포화 등의 이유로 수용이 어렵다는 답변을 받았다. 다행히 이 임신부는 무사히 치료를 받고 귀가한 것으로 전해졌다.
이날 대구시장 권한대행과 상급종합병원장들 회의 때 각 병원의 산과·신생아과 인프라를 좀 더 유기적으로 연계하는 방안 등이 논의됐다. 지방의료가 어려움을 겪고 있다고는 하지만 대구의 경우 그나마 병원 인프라가 잘 갖춰진 지역으로 평가 받고 있다. 대구에는 권역모자의료센터(계명대동산병원·칠곡경북대병원)와 지역모자의료센터(대구가톨릭대병원·대구파티마병원·경북대병원)에 산모·태아집중치료실 32실, 신생아집중치료실 145실이 있다. 하지만 수용 거부 사례가 잇따르면서 관련 인프라가 포화상태 아니냐는 우려도 제기된다.
대구 필수의료 분야는 앞으로가 더 걱정이다. 산과와 신생아과 전문의·전공의 부족이 심화되고 있기 때문이다. 지역 의료계 등에 따르면 2026년 상반기 수련병원 전공의 모집 결과 경북대병원 지원율이 66.7%(75명 모집에 50명 지원)에 머무는 등 지역 상급종합병원 5곳 지원율 평균이 70%를 겨우 넘긴 것으로 파악됐다. 피부과와 성형외과 등 일부 인기 과목에는 지원이 몰렸지만 소아청소년과와 산부인과, 응급의학과 등 필수 과목은 미달되거나 지원자가 없는 경우도 있었다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사