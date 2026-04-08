“잔소리해서…” 아버지 살해 30대, 첫 재판서 혐의 인정

검찰은 “피고인은 식칼을 꺼내 들고 피해자에게 달려들어 약 18차례 찔러 그 자리에서 다발성 자창 등으로 사망하게 했다”며 “자기의 직계존속인 피해자를 살해한 것”이라고 공소사실을 설명했다.

평소 자신을 무시하며 잔소리를 한다는 이유로 아버지를 흉기로 살해한 30대 남성이 첫 재판에서 자신의 혐의 인정했다.의정부지법 형사13부(부장판사 김성식)는 8일 존속살해 혐의로 구속기소 된 30대 남성 A씨에 대한 1차 공판을 진행했다.이날 법정에서 A씨는 검찰의 공소사실을 대체로 인정하며 반성의 뜻을 내비쳤다. 재판부는 다음 기일에 증거조사 등을 마무리하고 절차를 이어갈 방침이다.A씨는 지난 1월 26일 오전 8시쯤 경기도 양주시의 한 단독주택에서 함께 살던 60대 아버지 B씨를 흉기로 공격했다.당시 A씨는 미리 준비한 흉기로 B씨를 찔렀으며, B씨는 다발성 자창 등으로 인해 그 자리에서 숨을 거뒀다.범행 직후 현장을 벗어난 A씨는 양주와 의정부, 서울을 거쳐 부천까지 이동하며 사흘간 도주 행각을 벌였으나 결국 경찰에 체포됐다.조사 결과 A씨는 평소 아버지와 관계가 원만하지 않았으며, 사건 당일 아버지가 자신을 무시하는 말을 하며 잔소리를 하자 순간적인 화를 참지 못하고 범행을 저지른 것으로 드러났다. A씨의 다음 재판은 다음 달 27일 열릴 예정이다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지