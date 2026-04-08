대전 오월드 탈출한 늑대, 인근 주택가 배회 중
대전 오월드에서 늑대 1마리가 동물원 밖으로 탈출해 수색 작업이 이뤄지고 있다.
8일 대전시에 따르면 이날 오전 9시30분쯤 대전 중구 사정동 오월드에서 1살 된 수컷 늑대 1마리가 늑대사파리 우리를 탈출했다.
오전 10시 24분쯤 신고를 접수한 소방 당국은 경찰 110명과 오월드 직원 100명, 소방 37명을 투입해 보문산 일대를 수색하고 있다. 만일의 상황에 대비해 수렵단체도 투입됐다.
오월드 측은 오전까지만 해도 탈출한 늑대가 동물원 내부에 머물고 있다고 설명했지만 이날 오후 1시29분쯤 “오월드에서 탈출한 늑대가 오월드 사거리 방향으로 이동한 것으로 확인됐다”고 밝혔다.
늑대는 인공포육 후 합사하는 과정에서 우리를 탈출한 뒤 이완된 울타리 틈새를 이용해 동물원 밖으로 빠져나간 것으로 확인됐다.
탈출 당시 동물원 내부에 관람객은 없었던 것으로 전해졌다.
대전 오월드에서는 2018년 9월에도 퓨마 1마리가 탈출해 사살된 바 있다.
대전=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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