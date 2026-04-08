㈔좋은이웃, 한전MCS와 ESG 자원봉사 협약 체결

연탄나눔·청소년 복지·소외계층 문화지원 확대

“민관 협력 통해 나눔 문화 확산 이바지할 것”

(사)좋은이웃과 한전MCS 관계자들이 지난 7일 업무협약을 맺은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽 여섯 번째부터 김병기 한전MCS 대전세종충남지사장, 김소당 좋은이웃 중앙회장, 김선우 쉼터파크골프 회장. 좋은이웃 제공

㈔좋은이웃 중앙자문위원장인 김선우 쉼터파크골프 회장은 “지역사회 봉사와 복지 증진을 위한 사업을 함께 동참하게 돼 기쁘다”면서 “앞으로도 좋은이웃과 함께

다양한 민관 협력을 통해 지역사회 복지 증진과 나눔 문화 확산에 앞장설 계획”이라고 말했다.