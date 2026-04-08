㈔좋은이웃, 한전MCS와 ESG 자원봉사 협약 체결
연탄나눔·청소년 복지·소외계층 문화지원 확대
“민관 협력 통해 나눔 문화 확산 이바지할 것”
㈔좋은이웃이 한전MCS와 손잡고 지역사회 상생을 위한 ESG(환경·사회·지배구조) 자원봉사 활동에 본격 나선다.
㈔좋은이웃은 지난 7일 한전MCS 대전세종충남지사에서 한전MCS 대전세종충남지사 및 산하 지점들과 ESG 경영 실천을 위한 자원봉사활동 업무협약을 체결했다. 협약식에는 김소당 ㈔좋은이웃 중앙회장을 비롯해 김병기 한전MCS 지사장, 김선우 ㈜쉼터파크골프 회장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 지역사회 취약계층 지원과 청소년 건전 육성을 위한 협력체계를 구축하고, ESG 기반의 지속 가능한 봉사활동을 확대하기 위해 마련됐다. 양 기관은 향후 ‘따뜻한 온도’ 연탄 나눔 행사, 문화 소외계층을 위한 찾아가는 문화·교육 서비스, 청소년 상담 및 복지, 자원봉사 지원 및 확대, 직무능력 개발을 위한 교육 협력 사업 등 다양한 분야를 함께 추진하기로 했다.
㈔좋은이웃 중앙자문위원장인 김선우 쉼터파크골프 회장은 “지역사회 봉사와 복지 증진을 위한 사업을 함께 동참하게 돼 기쁘다”면서 “앞으로도 좋은이웃과 함께 다양한 민관 협력을 통해 지역사회 복지 증진과 나눔 문화 확산에 앞장설 계획”이라고 말했다.
㈔좋은이웃은 다음 달 말 창립기념행사를 열 예정이며, 오는 7월 25일부터 ㈔ 케이뷰티글로벌마스터 임원들과 함께 제주도에서 어르신 효잔치 및 미용봉사를 진행한다.
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