속초 수소충전소 가동…관광객, 시민 충전 불편 해소
강원도 속초시 종합경기장 부지에 조성된 수소충전소가 16일부터 가동에 들어간다.
종합경기장 수소충전소는 강원도가 종합경기장 일원에 68억원을 투입해 조성했다. 시간당 90kg의 충전설비를 갖춰 승용차 기준 하루 120대에서 최대 200대까지 충전을 할 수 있다. 충전소 운영은 속초시시설관리공단이 맡는다. 수소 버스까지 충전할 수 있어 지역 내 수소차 이용자의 편의성을 크게 높일 것으로 기대된다.
현재 운영 중인 장사동 충전소는 충전 수요 대비 기반이 부족하고 여름철 관광객의 수소차 유입이 많이 증가하면서 충전에 큰 불편을 겪었다.
강원도와 속초시는 신규 충전소 준공으로 피서철 충전을 위해 오랜 시간 대기하는 불편을 해소하는 등 전반적인 충전 이용환경이 대폭 개선될 것으로 기대하고 있다.
이번 충전소를 포함해 도내에는 총 17개소의 수소충전소가 운영 중이다. 현재 민간에서 강릉시 주문진읍에 신규 충전소를 추진 중이다.
도는 앞으로 춘천, 원주, 삼척 등에 충전소를 확충 할 계획이다. 또한 용량 증설, 수소 공급, 운영체계 개선을 통한 공급망 안정화 등을 단계적으로 추진할 방침이다.
도내 수소차는 2025년 말 기준 총 3534대가 보급됐다. 올해는 319억원을 투입해 수소전기차 440대를 보급한다.
손창환 도 2청사 본부장은 8일 “속초 수소충전소 구축은 동해안권 수소 모빌리티 기반을 강화하는 중요한 성과”라며 “앞으로도 권역별 수소 인프라를 지속해 확충하고 수소차 보급과 연계한 친환경 모빌리티 생태계 구축에 적극 나서겠다”고 말했다.
이병선 속초시장은 “철저한 완성검사와 품질검사를 통해 안전성이 입증된 만큼 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 친환경 에너지 거점으로 자리매김하길 기대한다”며 “친환경 모빌리티 인프라 확충을 통한 탄소 중립 도시 실현에 최선을 다하겠다”고 말했다.
속초=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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