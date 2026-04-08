내일 제주공항 ‘양배풍’으로 결항·지연 가능성
내일 제주를 시작으로 전국에 비가 내린다. 제주공항에는 급변풍으로 인한 결항·지연 가능성이 있다.
제주지방기상청은 중국 산둥반도 남쪽에서 접근하는 저기압의 영향으로 9일 새벽부터 10일 아침까지 제주 전역에 비가 내릴 것으로 전망했다.
예상 강수량은 북부와 추자도 30~80㎜, 그 외 제주 전역 50~150㎜이며, 중산간(해발 200~600m)은 180㎜, 산지에는 250㎜ 이상 많은 비가 예보됐다.
돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고, 중산간 이상 지역은 낮은 구름으로 인해 가시거리가 200m 미만으로 짧아져 교통 안전에 각별한 주의가 필요하다.
기온은 평년(최저기온 9~11도, 최고기온 16~18도)과 비슷하거나 조금 높을 것으로 예상된다.
내일 오전부터 바람이 점차 강해져 순간풍속 20㎧ 이상, 산지에서는 25㎧ 이상 불며 강풍특보가 발표될 가능성이 있다.
제주도해상에도 바람이 9~16㎧로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 높게 일어 풍랑특보가 발효될 수 있다.
특히 제주공항은 9일 오전 활주로 양 끝단에서 동시에 배풍이 발생하는 ‘양배풍’이 예상된다. 이는 항공기 제동과 상승을 어렵게 하는 급변풍의 일종으로, 10일 아침까지 20~60㎜의 비와 저시정이 겹쳐 결항·지연 가능성이 있다.
제주공항 관계자는 “내일 강풍과 급변풍, 저시정 등으로 제주를 포함한 전국 공항에 비정상 운항 가능성 있다”며 “항공기 운항 여부는 항공사에 반드시 확인해 달라”고 당부했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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