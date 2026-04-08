시사 전체기사 [속보] 대전 오월드 탈출한 새끼 늑대 오월드 네거리서 목격 입력:2026-04-08 13:50 수정:2026-04-08 13:56 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 탈출한 새끼 늑대의 모습. 대전소방본부 제공탈출한 새끼 늑대의 모습. 대전소방본부 제공[속보] 대전 오월드 탈출한 새끼 늑대 오월드 네거리서 목격 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 1 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 정원오 칸쿤 동행 직원 중용되자 옛 동료가 해촉 민원 2 국힘 “李, 개헌 전 연임 않겠다 선언 건의에 즉답 피해” 3 [단독] ‘민생유튜버’ 데뷔 장동혁 대표, 연출이었나…당 관계자가 시민으로 출연 4 추미애, 경기지사 후보 확정… 친명도 현직도 누른 강성당원 5 ‘박원순 오세훈 똑같다’ 정원오, 반발 나오자 하루 만에 사과 해당분야별 기사 더보기 1 경기·인천도 아파트 전세가 격차… 과천 9억인데 인천은 1억대도 2 40만6771㎞… 지구서 가장 멀리 갔다 3 ‘외화 부자’ 신현송 한은 총재 청문회 15일 개최…쟁점 세 가지 4 “접는 아이폰 예정대로 9월 출시”… ‘일정 지연’ 일축 5 ‘탈팡’ 5개월… 쿠팡 회복세 뚜렷, 국내 플랫폼도 반사이익 해당분야별 기사 더보기 1 “회사 대표가 외국인 노동자에 고압 에어건 분사…응급수술” 2 족구 못 한다고 귀 깨물고 때리고…선배 소방관의 갑질 만행 3 벚꽃 구경 여성 팔 깨문 日 남성, 연행 중 사망해 논란 4 “젊은 척 하는 꼰대”…2030男 10명 중 6명 “영포티 싫어” 5 뱃속 쌍둥이 사망·뇌손상… 대구 대형병원 7곳 임신부 거부 해당분야별 기사 더보기 1 [속보]“이란, 2주 휴전안 수용…모즈타바가 승인” 뉴욕타임스 보도 2 트럼프 “휴전합의는 미국의 완전한 승리” 3 아라그치 이란 외무 “이란군 협조 하에 호르무즈 통행 가능” 4 “모즈타바 의식 불명 위중…의사 결정 불능 상태” 5 [속보] “이란, 파키스탄 제시 ‘2주간 휴전안’ 긍정 검토” 해당분야별 기사 더보기 1 전지현, 좀비물 ‘군체’로 11년 만에 스크린 복귀 2 한영애 “부끄럽고도 장한 50년… 조금 더 할 것” 3 일본판 ‘스토브리그’ 역수입… K드라마 새 트렌드 4 ‘성난 사람들 2’ 이성진 감독 “윤여정·송강호와 촬영, 최고의 순간” 5 가방부터 인형 키링, 운동화까지… 이게 K팝 앨범이라고? 해당분야별 기사 더보기 1 “뇌혈류 흐름에 이상… 귀에서 ‘쉭∼ 쉭’ 소리 나면 의심” 2 [오늘 뭐 먹지] 막 씻어낸 초록빛… 씹으면 아삭아삭, 겨울을 건너온 향기 3 고려시대 백자가 있었다고? 우리가 몰랐던 도자기 역사 4 ‘바냐 삼촌’ 이서진 “너무 힘들어 후회… 부담감이 연극의 매력” 5 영상 과잉 시대… 전통 끄집어내 세상 꼬집다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [속보] 대전 오월드 탈출한 새끼 늑대 오월드 네거리서 목격 [단독] ‘민생유튜버’ 데뷔 장동혁 대표, 연출이었나…당 관계자가 시민으로 출연 [단독] 칸쿤 동행 정원오 측근 중용되자 옛 동료가 해촉 민원 40대 상사, 국방부 영내서 숨진 채 발견 ‘벼랑 끝’에서 멈춘 미국·이란, 2주 휴전 사실상 합의…“공습 중단·호르무즈 개방” “모즈타바 의식 불명 위중…의사 결정 불능 상태” 뱃속 쌍둥이 사망·뇌손상… 대구 대형병원 7곳 임신부 거부 “회사 대표가 외국인 노동자에 고압 에어건 분사…응급수술” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요