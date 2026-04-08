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[속보] 대전 오월드 탈출한 새끼 늑대 오월드 네거리서 목격

입력:2026-04-08 13:50
수정:2026-04-08 13:56
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탈출한 새끼 늑대의 모습. 대전소방본부 제공

탈출한 새끼 늑대의 모습. 대전소방본부 제공

[속보] 대전 오월드 탈출한 새끼 늑대 오월드 네거리서 목격

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