크래프톤 오버데어, AI 기반 게임 제작 기능 ‘스튜디오 에이전트’ 공개
크래프톤의 자회사 오버데어가 자체 개발한 AI 에이전트 기술을 오버데어 스튜디오에 적용했다. AI 기반 게임 제작 기능을 공개했다.
이번에 선보인 스튜디오 에이전트는 크리에이터가 채팅창에 자연어로 지시를 입력하면 AI가 이를 해석해 게임 에디터를 직접 제어하고 구현하는 기능이다. 이용자는 복잡한 코딩 지식이나 개발 과정 없이 대화하듯 명령을 내리는 것만으로 게임을 만들 수 있다.
스튜디오 에이전트는 에디터와 통신하며 스크립트와 오브젝트 생성 및 편집 과정을 사용자 지시에 맞춰 자율적으로 수행한다.
결과물은 실시간으로 확인 가능하며 필요시 에디터에서 직접 세밀한 수치나 위치를 수정할 수 있어 AI와 수동 편집을 병행하는 유연한 작업이 가능하다.
이와 함께 텍스트로 원하는 스타일을 입력하면 아바타 의상 텍스처를 자동 생성하는 AI 코스튬 기능도 도입됐다. 모바일 환경에 최적화된 커스텀 언리얼 엔진 5를 기반으로 작동하며 AI가 루아 스크립트를 자동 생성해 적용하는 방식이다.
오버데어는 관련 기능을 라이브 테스트 중이며 향후 아트 에셋 배치와 레벨 디자인까지 AI가 수행하도록 고도화해 게임 전반을 AI로 제작하는 환경을 구축할 계획이다. 서비스 확대 여부는 완성도와 주요 지표를 기반으로 결정된다.
오버데어 관계자는 “AI 에이전트를 통해 게임 제작 과정을 직관적으로 바꾸는 것이 핵심”이라며 “누구나 아이디어를 빠르게 구현할 수 있는 제작 환경을 지속적으로 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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