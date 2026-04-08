‘문명 말살’ 경고했던 트럼프, 10시간 만에 “중동 평화”…유가 불안, 확전 우려 속 ‘광속 유턴’

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 6일(현지시간) 백악관 브리핑룸에서 열린 이란 전쟁 관련 브리핑에서 총 쏘는 모습을 취하고 있다. 연합뉴스

명령하면 미국 관료들이 거부해야 한다고도 촉구했다. 이란 전쟁에 회의적이었던 J D 밴스 부통령을 향해서도 마가 진영이 비판하는 등 트럼프의 정치적 기반이 흔들리는 조짐이 나타났다.