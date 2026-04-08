무안공항 13일부터 전면 재수색…콘크리트 둔덕 등 대상
약 두 달간 주 5일 수색 예정
12·29 제주항공 여객기 참사 희생자 유해 수습을 위한 무안국제공항 재수색 작업이 13일부터 두 달여간 진행된다.
8일 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회에 따르면 참사 희생자 유해 수습을 위한 수색 작업이 오는 13일부터 약 두 달간 사고 현장을 중심으로 진행된다.
이번 수색 작업은 뒤늦은 희생자 유해 수습에 대한 정부의 후속 조치다. 수색 범위는 참사를 키운 것으로 지목된 콘크리트 둔덕 형태의 로컬라이저 인근과 최근 유가족들이 직접 희생자 유해를 발견한 공항 외곽 담장 등지 등 2만6000여㎡ 규모다.
수색에는 국토교통부와 항공철도사고조사위원회, 군, 경찰, 소방 등 200여명의 인력이 동원돼 주 5일 동안 이뤄진다.
앞서 유가족들은 잔해 재조사 과정에서 희생자 유해가 잇따라 수습되자 전면 재수색을 요구해 왔다. 지난 2월 12일부터 3월 27일까지 11차례에 걸쳐 이뤄진 잔해 재조사에서는 유해추정 물체 107점과 유류품 794묶음, 휴대폰 6점이 뒤늦게 수습됐다. 이중 유해추정 물체 74점은 실제 희생자 44명의 유해로 확인됐다.
특히 유가족들이 지난달 중순 사고 현장을 둘러보던 중 유해 일부를 직접 발견하는 등 정부의 초기 수습 실패 지적이 잇따랐다.
유가족협의회 관계자는 “정부는 관계 부처의 모든 행정력을 동원해 유해 수습과 책임 규명에 나서야 한다”고 촉구했다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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