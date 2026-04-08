이원택 ‘식사비 대납 의혹’ 고발…與 ‘혐의 없다’

윤리감찰단 조사 후 무혐의 결론

전북지사 경선 예정대로 진행

8일 더불어민주당 이원택 예비후보가 전북도의회에서 식사비 대납 의혹 관련 기자회견을 열었다. 최창환 기자

윤리감찰단은 이날 비공개 최고위원회의에서 조사 결과를 보고했으며, 당 지도부는 추가 조사 없이 경선을 예정대로 진행하기로 했다.