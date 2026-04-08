이원택 ‘식사비 대납 의혹’ 고발…與 ‘혐의 없다’
윤리감찰단 조사 후 무혐의 결론
전북지사 경선 예정대로 진행
전북도지사 선거에 출마한 더불어민주당 이원택 예비후보의 술·식사비 대납 의혹과 관련해 고발장이 접수된 가운데 당 윤리감찰단은 혐의가 없다고 판단했다. 이에 따라 이날 오전 9시부터 사흘간 진행될 민주당 전북지사 경선 투표는 중단 없이 진행된다.
8일 전북경찰청에 따르면 공직선거법 위반 혐의로 이 의원에 대한 고발장이 전날 접수됐다.
고발장에는 지난해 11월 29일 이 의원이 참석한 모임에서 제3자가 술·식사 비용을 대신 결제했다는 의혹이 담긴 것으로 파악됐다.
이 후보는 즉각 반박했다. 그는 입장문과 기자회견을 통해 “해당 모임은 청년들의 요청에 따라 진행된 정책 간담회로, 제가 개최하거나 요청한 자리가 아니다”며 “개인 식사 비용은 직접 지불했고, 누구에게도 대납을 요구하거나 지시한 사실이 없다”고 밝혔다.
또 “이번 사안과 관련해 전북경찰청에 고발 조치를 했고, 당에도 사실 그대로 소명했다”고 덧붙였다.
경찰은 고발장 내용을 검토한 뒤 수사 여부를 판단할 방침이다. 경찰 관계자는 “신속하고 공정하게 처리하겠다”고 말했다.
더불어민주당은 당 차원의 감찰 결과 이 후보에 대해 혐의가 없다고 결론을 내렸다. 윤리감찰단은 이날 비공개 최고위원회의에서 조사 결과를 보고했으며, 당 지도부는 추가 조사 없이 경선을 예정대로 진행하기로 했다.
강준현 수석대변인은 대구에서 열린 현장 최고위원회에서 기자들과 만나 “감찰 결과 현재까지 이 후보 개인에 대한 혐의는 없는 것으로 판단됐다”고 밝혔다.
다만 식사비를 대납한 것으로 지목된 김슬지 전북도의원에 대해서는 감찰을 이어가기로 했다. 강 수석대변인은 “추가 사실이나 혐의가 확인될 경우 엄중히 조치할 것”이라고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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