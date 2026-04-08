‘봄철 행사·축제만 102건’ 서울시, 현장 점검…안전 최우선 강조
서울시가 봄철 나들이객 증가와 대규모 지역축제 및 행사에 대비해 현장 점검에 나섰다.
서울시는 김성보 행정2부시장 주재로 현장 현안회의 및 순찰을 실시했다고 8일 밝혔다. 이날 회의와 순찰은 나들이 명소 중 하나인 서울대공원에서 이뤄졌다. 재난안전실, 정원도시국, 미래한강본부 등 주요 부서 관계자들이 모여 봄철 지역축제 안전관리, ‘2026 서울국제정원박람회’ 준비 상황, 한강공원 성수기 질서 유지 방안 등을 논의했다.
시에 따르면 올 봄 서울 전역에서는 총 102건의 지역축제가 열린다. 누적 약 2749만명의 대규모 인파가 몰릴 것으로 예상하고 있다. 이미 지난 달 20일부터 다음 달 31일까지 봄철 지역축제 특별대책기간으로 지정해 운영 중이다.
이날 순찰 활동을 벌인 서울대공원 역시 지난 4일부터 12일까지 9일간 ‘동화 속 봄꽃세상’을 주제로 축제가 진행 중이다. 대공원역 입구, 벚꽃 군락지 등 주요 인파 밀집 구간에 일별 약 100명의 안전요원을 배치해 인파 분산을 유도하고 있다.
김 부시장은 “서울의 명소를 찾는 시민들이 안심하고 봄을 즐길 수 있도록 빈틈없는 안전망을 구축하겠다”며 “특히 현장 대응 인력을 충분히 확보하고 관계 기관과 긴밀히 협조하겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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