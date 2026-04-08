한국선급, AI·친환경 인재 47명 공개채용
검사·기술개발 등 14개 분야 모집
AI 서비스·친환경 선박 인력 강화
4월 9~23일 접수…7월 임용 예정
한국선급(KR)이 해사 산업의 디지털·친환경 전환에 대응하기 위해 인재 확보에 나선다.
한국선급은 2026년도 제1차 공개 채용을 통해 총 47명을 선발한다고 8일 밝혔다.
채용은 검사기술직군과 기술개발 직군, 행정직군 등 3개 직군 14개 분야에서 진행된다. 검사 기술직군은 선체·기관 검사 등 29명, 기술개발 직군은 인공지능(AI) 융합기술과 친환경 선박 연구개발 등 16명, 행정직군은 2명을 각각 선발한다.
특히 이번 채용에서는 AI 융합기술과 서비스 개발 분야 신입 인력을 선발해 디지털 해사 서비스 역량을 강화할 계획이다. 이외 분야는 직무 역량을 갖춘 경력직 중심으로 모집한다.
채용 절차는 서류전형과 필기전형(NCS 직업기초능력평가 및 인성검사), 면접전형 순으로 진행되며, 전 과정은 블라인드 방식으로 운영된다.
입사 지원서는 오는 9일부터 23일까지 채용 홈페이지를 통해 접수하며, 최종 합격자는 7월 6일 임용될 예정이다.
한국선급은 1960년 설립된 비영리 사단법인으로, 해상 안전과 해양 환경 보호를 목적으로 선급·정부 대행 검사, 탈탄소·디지털, 인증 등 다양한 서비스를 수행하고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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