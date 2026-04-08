부산은행-현대차 맞손…차량 구매 금융 혜택 연계
적금·카드 연계…차 구매 혜택 제공
금융·모빌리티 결합 서비스 확대
공동 마케팅으로 고객 기반 확대
BNK부산은행이 현대자동차와 손잡고 차량 구매와 금융상품을 연계한 공동 마케팅에 나선다.
부산은행은 지난 7일 부산 남구 문현금융단지 내 본점에서 현대자동차와 전략적 공동 마케팅을 위한 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.
이번 협약은 양사 고객을 대상으로 금융상품과 차량 구매 혜택을 결합해 실질적인 소비 편의를 높이기 위해 추진됐다.
양사는 협약을 통해 공동 마케팅을 추진하고 금융상품과 차량 구매 관련 우대 혜택을 제공하는 한편, 포용 금융 확대를 위한 협력 사업도 함께 발굴할 계획이다.
부산은행은 현대차 구매 고객을 대상으로 적금과 신용카드 등 금융상품과 연계한 혜택을 제공한다. 현대차는 차량 구매 시 다양한 할인 및 우대 혜택을 지원해 양사 고객 기반 확대를 도모한다.
이번 협력은 금융과 모빌리티를 결합한 서비스 확대 차원에서 추진되는 것으로, 소비자 접점을 넓히는 효과가 기대된다.
부산은행 관계자는 “고객이 체감할 수 있는 혜택을 중심으로 금융 서비스를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사