[속보] 트럼프 “호르무즈 선박 정체해소 지원…큰 수익 창출될 것”
도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) “미국이 호르무즈 해협의 통행 정체 해소를 도울 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜 게시물에서 “많은 긍정적인 조치들이 있을 것이며, 큰 수익이 만들어질 수 있다”며 “이란은 재건 절차를 시작할 수 있다”고 말했다.
해당 발언은 호르무즈 해협의 통행료를 걷어 재건 비용으로 쓰겠다는 이란의 제안을 수용할 수 있다는 취지로 풀이된다. 이란이 미국에 제시한 종전안에는 이란과 오만이 해협을 통과하는 선박에서 통행료를 징수하고, 해당 통행료는 재건에 사용한다는 내용이 포함된 것으로 알려졌다.
트럼프 대통령은 “우리는 모든 종류의 물자를 가득 싣고, 모든 것이 잘 진행되는지 확인하기 위해 주변에 머물며 지켜볼 것”이라며 “나는 잘될 것으로 확신한다. 지금 미국이 경험하는 것처럼 중동의 황금기가 될 수 있다”고 강조했다.
이어 그는 “세계 평화를 위한 위대한 날”이라며 “이란도 평화를 원하며 그들도 할 만큼 했다”고 말했다.
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