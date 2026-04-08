도청은 ‘벌당직’ 교육청은 ‘기관장 보고’… 차량 2부제 벌칙 시행
중동 정세로 국가 자원안보 위기 단계가 ‘경계’로 격상됨에 따라 8일부터 공공기관에 차량 2부제가 시행됐다. 제주에서는 위반 공무원에 대해 2회 적발만으로도 당직 부여, 기관장 보고 등의 제재 방안을 마련했다.
8일 제주도는 정부 방침에 맞춰 이날부터 차량 2부제(홀짝제)를 시행한다고 밝혔다. 이번 조치는 지난 3월 23일부터 운영 중인 공직자 차량 5부제를 강화한 것이다. 적용 대상은 도 본청과 행정시, 공기업, 그리고 출자·출연기관을 포함한 그 소속 및 산하기관의 임직원 차량이다. 자원안보 위기가 안정화 될 때까지 운영된다.
시행에 따라 오전 제주도청 정문에서는 청원경찰이 차량 번호판을 확인하며 출입을 관리했다. 2부제는 홀수일에는 홀수 번호 차량, 짝수일에는 짝수 번호 차량만 운행할 수 있다. 다만 기존 5부제에서 제외됐던 전기·수소차, 장애인 차량, 임산부·유아 동승 차량 등은 적용 대상에서 제외된다.
민원인 차량은 정부 방침에 따라 2부제보다 완화된 차량 5부제가 적용돼 해당 요일에만 공공기관 주차장 출입이 제한된다.
정부는 공공기관 차량 2부제를 도입하면서 3회 이상 위반 시 징계를 의무화하고, 1~2회 위반에 대해서는 기관별 자체 제재를 권고했다.
제주도청은 운행제한 번호 차량을 공무원이 운행하다 적발될 경우 1회 계도 경고, 2회 당직 부여, 3회부터는 주의장 발부와 훈계 등 인사상 불이익을 적용할 방침이다.
도교육청은 1회 위반 시 현장 경고, 2회부터는 1주일 출입 통제와 기관장 보고를 실시하며, 3회 이상 위반자는 마찬가지로 징계 조치할 계획이다.
단속은 청사 부설주차장뿐 아니라 주변 이면도로까지 확대된다. 민원인 차량은 정문 관리 인력을 통해 출입을 통제하고, 이미 주차된 차량에는 안내문을 부착해 5부제 시행을 알린다.
도와 교육청은 에너지 비상 상황이 종료될 때까지 불요불급한 출장을 자제하고, 대면회의를 화상회의로 전환하는 등 에너지 절감 방안도 병행 추진한다.
제주도 총무과 관계자는 “도내 공공기관 임직원 1만3000여명이 자가용 이용을 줄이고 대중교통·자전거 중심의 출퇴근 문화에 앞장서도록 독려하고 있다”며 “엄중한 상황인 만큼 청사 주변까지 단속 구역을 확대해 공직자들의 차량 이용을 최소화해 나갈 방침”이라고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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