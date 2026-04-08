도청은 ‘벌당직’ 교육청은 ‘기관장 보고’… 차량 2부제 벌칙 시행

8일 제주도청 정문에서 청원 경찰이 출입 차량의 번호판을 확인하고 있다. 문정임 기자

8일 제주도는 정부 방침에 맞춰 이날부터 차량 2부제(홀짝제)를 시행한다고 밝혔다. 이번 조치는 지난 3월 23일부터 운영 중인 공직자 차량 5부제를 강화한 것이다. 적용 대상은 도 본청과 행정시, 공기업, 그리고 출자·출연기관을 포함한 그 소속 및 산하기관의 임직원 차량이다. 자원안보 위기가 안정화 될 때까지 운영된다.