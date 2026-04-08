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[속보] 이스라엘 “2주 휴전, 레바논은 해당 안돼”

입력:2026-04-08 12:11
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베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. 신화=연합뉴스

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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